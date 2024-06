Samsung abandonne Tizen : Les smartwatches Galaxy définitivement passent à Wear OS

Samsung est actuellement l’un des plus gros vendeurs de smartwatches Wear OS basées sur Android, mais il y a quelques années, Samsung a fait comme si Wear OS n’existait pas. La gamme Galaxy Watch, lorsqu’elle a été conçue pour la première fois, utilisait le système d’exploitation interne Tizen de Samsung.

Aujourd’hui, Samsung utilise Wear OS depuis quelques générations, et comme les montres Tizen vieillissent, Samsung prend la décision de se débarrasser définitivement du système d’exploitation.

Samsung s’apprête à abandonner son système d’exploitation Tizen pour les smartwatches d’ici à la fin de 2025. Cette décision intervient après que l’entreprise a adopté Wear OS, en partenariat avec Google, pour ses produits phares, à commencer par la Galaxy Watch 4. L’abandon de Tizen OS commencera par le blocage des nouveaux contenus Tizen Watch sur le Galaxy Store à partir d’aujourd’hui. Les téléchargements existants resteront sur les appareils, mais les cadrans de montres achetés pour des modèles plus anciens comme la Galaxy Watch 3 ne pourront plus être téléchargés après le 30 septembre 2025.

Après cette date, votre smartwatch ne deviendra pas soudainement un presse-papier, mais vous serez sérieusement contraint de passer à une montre plus récente.

Il est assez facile de le faire, étant donné que les montres Galaxy Watch sont souvent offertes en bonus lors de lancements de matériel plus importants (comme un nouveau smartphone phare), mais les Galaxy Watch originales alimentées par Tizen ont été achetées par beaucoup de gens et elles sont probablement encore utilisées aujourd’hui. Elles sont notamment compatibles avec les iPhone, contrairement aux nouveaux modèles Wear OS. La Galaxy Watch 3, la dernière smartwatch fonctionnant avec Tizen, est sortie en 2020, juste un an avant que Samsung ne passe à nouveau à Wear OS avec la Galaxy Watch 4. Samsung a également essayé brièvement de fabriquer des smartphones fonctionnant avec Tizen.

Cette décision n’est pas surprenante, car Samsung ne vend plus de smartwatches équipées de Tizen OS et a déjà dépassé le calendrier d’assistance promis pour les anciens appareils. À partir de maintenant, le seul système d’exploitation de smartwatch pris en charge par Samsung est Wear OS. La décision de Samsung d’utiliser Tizen ainsi que des processeurs Exynos internes a rendu ses smartwatches attrayantes à une époque où Wear OS ne marchait pas très bien et où le marché des smartwatches basées sur le système d’exploitation stagnait beaucoup. Mais ce n’était au fond que cela — un système d’exploitation différent pour une époque différente. Il a rempli son rôle, et comme Samsung n’a pas l’intention de sortir d’autres montres avec ce système d’exploitation, il devait tôt ou tard disparaître.

Uniquement Tizen pour les smartwatches

Il convient de noter ici que cela ne s’applique pas au système d’exploitation Tizen dans son ensemble. Samsung utilise toujours Tizen sur ses téléviseurs, même les plus chers, et n’a pas encore opté pour Google TV. Dans le cas des téléviseurs, Tizen dispose de toutes les applications de streaming dont vous pourriez avoir besoin, telles que Netflix, Disney+ ou Hulu. Si l’expérience Tizen vous dérange tant que ça (bien qu’elle soit tout à fait correcte), il vous suffit d’acheter une clé ou un appareil de streaming de seconde main et de le brancher sur un port HDMI disponible à l’arrière de votre téléviseur si vous souhaitez utiliser un autre système d’exploitation.

Si vous possédez une smartwatch Tizen, il vous reste un peu plus d’un an avant que le système d’exploitation ne soit définitivement abandonné par Samsung. À partir de là, il est probable qu’elle se réduise à un tracker de fitness glorifié au fil du temps. Une autre préoccupation valable est qu’elle peut devenir un cauchemar de sécurité avec le temps, Samsung ne déployant pas de mises à jour de sécurité pour elle, et étant donné que c’est quelque chose qui est connecté via Bluetooth à votre smartphone, ce n’est peut-être pas idéal. Vous devrez donc vous tourner vers des smartwatches plus récentes avant le 30 septembre 2025.