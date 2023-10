Microsoft dévoile de nouveaux produits d’IA générative pour les systèmes de santé

Le secteur de la santé est une source inestimable de données, et cette accumulation ne cesse de croître de manière exponentielle. Selon les données du Forum économique mondial citées par Microsoft, les hôpitaux génèrent chaque année 50 pétaoctets de données, l’équivalent de 10 milliards de fichiers musicaux MP3. Cependant, il est stupéfiant de constater que 97 % de ces données demeurent inexploitées.

Face à cette abondance de données inexploitées, Microsoft a entrepris une mission ambitieuse : aider les acteurs du secteur de la santé à libérer le potentiel de ces données pour améliorer la vie quotidienne des professionnels de santé de première ligne. Selon Peter Rhew, un porte-parole de Microsoft, « Les soins de santé connaissent une crise profonde. La charge de travail des médecins et infirmières a considérablement augmenté en raison des tâches administratives, ce qui contribue à l’épuisement de nombreux professionnels de la santé ».

C’est dans ce contexte que Microsoft a développé Azure AI, une solution innovante qui va bien au-delà de la simple utilisation de l’intelligence artificielle. Elle propose une variété de services pour améliorer les soins de santé, y compris un nouveau service de radiologie basé sur l’IA, qui assure des contrôles de qualité et identifie les recommandations de suivi ainsi que les résultats cliniques dans la documentation.

De plus, Microsoft présente en avant-première une capacité dans Azure AI Health Bot. Cette fonctionnalité permet aux partenaires de Microsoft d’intégrer une IA générative aux chatbots existants, offrant ainsi une solution avancée pour répondre aux questions des patients, tout en garantissant que l’IA n’extrait que des informations à partir de documents autorisés.

Microsoft a récemment annoncé l’intégration de Microsoft Fabric, une plateforme d’analyse, avec Microsoft Cloud for Healthcare. Cette intégration permettra aux entreprises du secteur de la santé de visualiser et de combiner des données structurées et non structurées provenant de différentes sources, telles que les dossiers de santé électroniques, les laboratoires, les demandes de remboursement, et les dispositifs médicaux. De plus, cette plateforme permet aux clients de former et d’exécuter des modèles d’intelligence artificielle pour une meilleure prise de décision.

Un vrai enjeu pour demain

Bien que les nouvelles offres de Fabric soient encore en phase de pré-lancement, les premiers utilisateurs, tels que le système médical universitaire de Chicago, Northwestern Medicine, et SingHealth, ont déjà montré un grand intérêt pour ces avancées technologiques.

Il est à noter que Microsoft et Google se sont activement engagés dans le développement de l’IA pour le secteur de la santé, collaborant avec de grandes institutions et leaders du marché pour améliorer les opérations hospitalières.

Microsoft continue de progresser dans ce domaine, notamment avec la généralisation de son produit de documentation clinique basé sur l’IA générative, Nuance DAX Copilot. Des institutions telles qu’Atrium Health prévoient de l’adopter pour améliorer leurs opérations.

L’intégration de GPT

En outre, Microsoft travaille en partenariat avec Epic pour intégrer GPT, un modèle de langage étendu créé par OpenAI, dans les flux de travail des dossiers patients informatisés d’Epic. Cette collaboration a pour objectif de simplifier la documentation clinique en rédigeant automatiquement des réponses aux messages des patients, et d’introduire de multiples cas d’utilisation de l’IA, tels que le résumé des notes cliniques et les suggestions de codage médical.

Ces initiatives promettent de transformer radicalement le secteur de la santé grâce à l’IA, en améliorant l’efficacité, en réduisant la charge de travail des professionnels de la santé et en garantissant des soins de meilleure qualité pour les patients.