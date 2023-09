Le PDG de Nothing, Pei, donne son avis sur la gamme iPhone 15 et les autres appareils Apple

Carl Pei, PDG de Nothing et cofondateur de OnePlus, avait quelques commentaires à faire suite à l’événement Apple Wonderlust de la semaine dernière qui a dévoilé l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2.

Tout d’abord, je suis d’accord avec Pei lorsqu’il dit que ces événements étaient meilleurs lorsqu’ils se déroulaient devant un public. Si vous avez déjà pris le temps de regarder la première présentation de l’iPhone par feu Steve Jobs en janvier 2007, vous avez pu constater que le public en direct ajoutait à l’excitation de l’événement. Carl Pei explique qu’avec le public en direct, Steve Jobs a pu utiliser l’art du spectacle comme moyen d’enthousiasmer le public, ce qui ne fonctionne pas lorsque l’événement est préenregistré.

En discutant de la nouvelle gamme iPhone 15, Pei dit que le plus grand changement cette année est le remplacement du port Lightning par le port USB-C. Que pense le PDG de Nothing de cette évolution ? « Dans l’ensemble, c’est une victoire pour l’écosystème technologique », dit-il, « mais j’espère juste que l’UE ira plus loin et homogénéisera vraiment la norme USB-C ».

Comme vous le savez peut-être, l’UE a adopté une loi exigeant que, dans ses 27 pays membres, les nouveaux appareils électroniques utilisent l’USB-C pour la recharge. Ne voulant pas avoir à fabriquer différents modèles d’iPhone pour l’UE et ailleurs, Apple a décidé de passer à l’USB-C avec ses modèles 2023. Pei a déclaré qu’Apple attendait de passer à l’USB-C parce que le port Lightning propriétaire était utilisé par Apple comme un moyen de rendre un peu plus difficile pour les utilisateurs d’iPhone de passer à Android.

Pei a déclaré qu’outre le port USB-C, il y a d’autres façons pour Apple d’être, à son avis, anticoncurrentiel. Il souligne que plusieurs fonctionnalités ne fonctionnent que sur un iPhone, comme AirDrop. Pei affirme que ce n’est pas un secret, car des e-mails rendus publics à l’occasion de divers procès montrent des cadres d’Apple discutant des moyens d’enfermer les utilisateurs d’iPhone dans son écosystème. Selon lui, le fait d’exiger que les produits Apple fonctionnent avec des fonctionnalités conçues par Apple est astucieux, car cela limite la concurrence. « En tant qu’entreprise technologique la plus précieuse au monde, vous devriez être en mesure de rivaliser sur d’autres points », a déclaré Carl.

Pei affirme que la construction en titane des modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro offrira des avantages en termes de poids et de durabilité. Il a déclaré qu’un fan de technologie comme lui serait enthousiasmé par l’utilisation du titane, tandis que le commun des mortels serait incapable de faire la différence entre le titane, l’acier ou l’aluminium.

Focus sur la caméra

Le PDG de Nothing a déclaré qu’il respectait Apple parce que la société affine constamment tous les aspects de l’iPhone (« lentement », a-t-il ajouté). Une caractéristique qu’il ne trouve pas passionnante est l’ajout du bouton d’action pour remplacer le bouton de mise en sourdine. Bien que Pei souligne à juste titre que le bouton d’action n’est pas nouveau, il affirme qu’Apple dispose probablement de données montrant que le bouton de mise en sourdine n’était pas souvent utilisé.

Pei pense que le bouton d’action sera finalement utilisé comme raccourci pour un Super Siri doté d’une IA. Ce ne serait pas une mince affaire ! Carl Pei est également un fan des caméras de l’iPhone et affirme qu’Apple consacre continuellement des ressources à cette fonction afin d’améliorer la photographie sur l’appareil.