La dernière révélation du Galaxy S23 FE résout l’éternel débat sur le processeur

Êtes-vous impatient de découvrir le prochain smartphone de Samsung ? Non, je ne parle pas de la gamme Galaxy S24. Il s’agit plutôt d’un excitant nouveau smartphone Galaxy qui se profile à l’horizon, et après une avalanche de rapports révélateurs et de fuites très détaillés au cours des derniers mois, une nouvelle pièce clé du puzzle semble se mettre en place aujourd’hui.

Il ne s’agit en aucun cas d’une révélation surprenante sur le Galaxy S23 FE, mais elle semble clarifier (une fois pour toutes) un aspect important qui a suscité un peu de controverse dans les rumeurs il y a quelque temps. Voici une série de listings fraîchement découverts dans le Google Play Console. Quelqu’un ici se souvient-il du Galaxy S21 FE ?

Bien sûr, d’autant plus que ce haut de gamme de 6,4 pouces, relativement bon marché, est toujours présent sur la plupart des marchés mondiaux. Mais tous les Galaxy S21 Fan Edition ne sont pas identiques, certains étant équipés d’un processeur Snapdragon 888 et d’autres d’un Exynos 2100 fabriqué par Samsung.

C’est une stratégie employée par le plus grand vendeur de smartphones au monde pour les Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra, sans oublier les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Mais les S23, S23+ et S23 Ultra sont équipés partout du même chipset Snapdragon 8 Gen 2, ce qui a conduit certaines sources à penser que tous les appareils Galaxy S23 FE opteraient plutôt pour une puce Exynos maison.

Ce n’est plus le cas aujourd’hui, mais si vous espériez que la prochaine génération d’appareils offrirait une puissance Snapdragon dans le monde entier, je vais probablement vous décevoir aujourd’hui.

Snapdragon 8 Gen 1 ou Exynos 2200 ?

En effet, la variante « r11q » du Galaxy S23 FE est désormais quasiment confirmée comme étant équipée d’un processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, tandis que le modèle « r11s » semble pratiquement assuré d’être équipé d’un SoC maison Exynos 2200.

Les régions spécifiques où ces deux versions du même smartphone seront vendues sont techniquement inconnues à l’heure actuelle, bien que l’histoire suggère que les pays européens pourraient recevoir le modèle Exynos tandis que les acheteurs des marchés comme les États-Unis, la Chine et l’Inde auront probablement la variante Snapdragon à attendre avec impatience.

D’autres différences régionales sont-elles prévues ? Certainement pas. Comme l’ont révélé de nombreuses sources, dont cette nouvelle et très fiable source, le Galaxy S23 FE est livré avec 8 Go de RAM et une résolution d’écran de 2 340 x 1 080 pixels dans le monde entier.

Reste l’annonce officielle

Tout le reste devrait également être identique dans toutes les régions et tous les pays du monde, y compris un capteur principal de 50 mégapixels rejoint par une caméra secondaire de 12 mégapixels et un capteur tertiaire de 8 mégapixels à l’arrière du Galaxy S23 FE, une caméra frontale de 10 mégapixels, une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec des capacités de charge de 25W sous le capot, et Android 13 dans la boîte du côté logiciel des choses avec une mise à jour Android 14 sans aucun doute au coin de la rue.

Le Galaxy S23 et son design inspiré du A54 sont également visualisés aujourd’hui avec une clarté parfaite et de nombreux détails pour la énième fois (plus une) au cours des dernières semaines, il ne reste donc plus qu’à Samsung d’officialiser le smartphone. Même le prix n’est pas un secret particulièrement bien gardé.