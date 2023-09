Microsoft lance une nouvelle application Outlook sur Windows

La nouvelle application Outlook de Microsoft pour Windows est terminée. Avec l’annonce de la prochaine mise à jour vers Windows 11 23H2, le groupe a désormais également donné l’autorisation finale pour l’application Outlook, ceux qui le souhaitent peuvent donc maintenant changer.

L’application est dès à présent disponible au téléchargement pour tous les utilisateurs dans le Microsoft Store. Ceux qui le souhaitent peuvent donc déjà passer à la nouvelle application Outlook. La configuration minimale requise est Windows 10 à partir du numéro de build 17763 (ce qui correspond à Windows 10 version 1809 et plus récente).

Avec la version 23H2 de Windows 11, l’application est automatiquement installée et sera régulièrement préinstallée à partir de la mise à jour automnale. Certaines des fonctions de la nouvelle application nécessitent un abonnement Microsoft 365. Il s’agit notamment de la rédaction d’e-mails assistée par l’IA.

Dans la description de l’application dans le Store, Microsoft annonce également le changement en 2024 :

Le nouvel Outlook pour Windows est une expérience de messagerie de premier ordre, gratuite pour tous les utilisateurs de Windows. Connectez et coordonnez facilement vos comptes de messagerie et calendriers personnels et professionnels dans une seule application. Rédigez des e-mails clairs et précis et recevez des suggestions intelligentes grâce à l’IA intégrée. Joignez en toute transparence des documents et des photos importants à chaque note. Avec le nouvel Outlook pour Windows, vous pouvez garder une vue d’ensemble gratuitement. Cette app remplacera les apps Windows Mail, Calendrier et Personnes à partir de 2024