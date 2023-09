Les informations sur la production du Galaxy S24 indiquent un lancement anticipé

Cela ne constituerait pas un nouveau précédent, puisque Samsung a déjà lancé ses smartphones en janvier. Elle suivrait également la tendance récente de Samsung avec les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 , qui ont également été lancés deux semaines plus tôt que d’habitude.

L’entrée en production de masse un mois plus tôt suggère que Samsung pourrait avancer la date de lancement du Galaxy S24 à janvier. Le média affirme que Samsung pourrait vouloir lancer son prochain smartphone plus tôt afin de tenir l’iPhone en échec.