Test Samsung Galaxy Z Flip 5 : le smartphone à clapet que nous attendions

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 présente de grandes améliorations par rapport à son prédécesseur, notamment un écran externe plus grand, une charnière nettement améliorée et un processeur plus rapide. Mais la question est de savoir si cela suffit. Après tout, pour la première fois, Samsung doit faire face à une véritable concurrence dans le domaine des smartphones pliables.

Pour l’instant, il faudra s’en contenter. L’écran plus grand vaut à lui seul la mise à jour, car il permet de faire plus de choses sans avoir à l’ouvrir, jusqu’à envoyer des messages à l’aide d’un clavier à l’écran.

De plus, Samsung reste l’acteur le plus expérimenté sur le marché des smartphones pliables, et continue donc à fabriquer les meilleurs smartphones pliables. Il a connu des problèmes, mais il en a tiré des leçons qui lui ont permis de fabriquer un meilleur produit cette fois-ci. J’aurais aimé voir une meilleure caméra, bien sûr, mais le Galaxy Z Flip 5 continue d’être un produit de style de vie qui ne se concentre pas autant sur les spécifications.

Dans la boîte, on retrouve :

Galaxy Z Flip 5

Câble USB-C

Outil d’éjection de la carte SIM

Manuel d’utilisation

Galaxy Z Flip 5 : design

Samsung a apporté quelques changements essentiels au Galaxy Z Flip 5. Les couleurs, la charnière et l’écran externe sont tous totalement différents, mais il est très facile de regarder cet appareil et de dire qu’il n’a pas assez changé. C’est un phénomène intéressant, car les changements apportés sont vraiment intelligents, pratiques et utiles. En effet, la taille et le design général sont incroyablement analogues. Cependant, il ne faut pas se contenter de l’apparence.

Commençons par la nouvelle charnière, qui permet plus ou moins au smartphone de se plier à plat pour la première fois. Cela semble être un changement minime, mais lorsque je prends le Galaxy Z Flip 4 après avoir gardé en main le Z Flip 5 pendant un certain temps, le Z Flip 4 me semble préhistorique.

Si vous le tenez en l’air, vous pouvez encore voir la lumière du jour à travers, mais ce n’est pas grave. Les écrans qui se plient à plat sont de toute façon soutenus par des cadres surélevés. Il n’est pas possible d’avoir un écran aussi souple replié sur lui-même. Imaginez qu’un morceau de sable se coince à l’intérieur. C’est la fin de la partie. C’est la raison pour laquelle on ne peut pas retirer le film protecteur des écrans pliables.

Comme vous vous en doutez, la charnière est loin d’être aussi serrée que sur le Galaxy Z Fold 5. Mais, les smartphones à clapet sont conçus pour être plus lâches afin de pouvoir s’ouvrir avec moins de résistance.

Des couleurs chatoyantes

Les couleurs de cette année sont plutôt agréables. Samsung m’a envoyé le modèle Vert d’eau. Mais mes couleurs préférées sont celles qui sont exclusives à Samsung.com. Elles ont un cadre noir mat qui leur donne une touche agréable et elles sont plus audacieuses. Malheureusement, il n’y a pas d’édition Bespoke cette fois-ci. Je suis sûr que le coût a joué un rôle dans cette décision.

Le Galaxy Z Flip 5 présente également l’indice de résistance à l’eau IPX8, comme auparavant. Le « X » dans cet indice signifie qu’il n’y a pas de protection spéciale contre la poussière. Il faut donc être très prudent dans les environnements poussiéreux, qui sont traditionnellement l’ennemi juré de tous les smartphones pliables.

En ce qui concerne les matériaux, Samsung utilise le verre Gorilla Victus 2 pour les faces avant et arrière, et l’aluminium Armor pour le châssis du smartphone. Le Flip a également des côtés plats, ce qui présente des avantages et des inconvénients.

Galaxy Z Flip 5 : écran

Bien que l’écran interne soit le même, l’écran externe est maintenant de 3,4 pouces avec une résolution de 720 x 748 pixels, et cela fait une énorme différence. Lorsque j’ai mis la main sur le Galaxy Z Flip 4 l’année dernière, je l’ai fait tomber après quelques jours d’utilisation, car si vous essayez de l’ouvrir d’une seule main et de l’utiliser, vous prenez ce risque. Ces smartphones à clapet ne sont pas parfaits pour être utilisés d’une seule main. L’écran externe du Flip 4 vous permet d’afficher des widgets simples, d’interagir avec eux de manière très limitée et, bien sûr, de l’utiliser comme viseur lorsque vous prenez un selfie. Vous pouviez utiliser une solution tierce comme CoverScreen pour faire plus, mais vous étiez toujours limité par la taille.

Cependant, grâce à l’écran externe plus grand, vous pouvez désormais faire des choses avec votre smartphone sans l’ouvrir. Le nouvel écran externe correspond à la sensation que devrait procurer un smartphone à clapet.

Par défaut, les widgets que vous trouverez sur l’écran de couverture comprennent votre calendrier, la météo et Samsung Santé. Vous pouvez également ajouter des widgets pour le téléphone, les contacts, les actions, etc. Bien que vous puissiez utiliser un clavier à l’écran, celui-ci doit être celui de Samsung, du moins pour l’instant.

Vous n’êtes pas non plus limité par les options par défaut de Samsung. Si vous vous rendez sur le Galaxy Store, l’entreprise propose une application appelée Good Lock qui vous offre beaucoup plus d’options, y compris un lanceur qui vous permet d’exécuter n’importe quelle application. C’est ainsi que j’ai lancé Telegram. Il existe également un widget de jeu qui vous permet d’ajouter certains jeux à l’écran de couverture.

Et, bien sûr, si les options supplémentaires fournies par Good Lock ne vous suffisent pas, il y a toujours CoverScreen OS. Il est intéressant de noter que CoverScreen OS semble exiger un abonnement pour utiliser les nouvelles fonctionnalités du Galaxy Z Flip 5, ce que je n’aime pas beaucoup.

Galaxy Z Flip 5 : performances

Le Galaxy Z Flip 5 embarque un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, qui est une version légèrement surcadencée du Snapdragon 8 Gen 2 normal. Il s’agit du même processeur que celui utilisé dans la série Galaxy S23 et, bien sûr, dans le Galaxy Z Fold 5. Cependant, Samsung n’a inclus que 8 Go de mémoire vive dans le Flip 5, alors que le Fold 5 en a 12.

Les nouveaux composants sont meilleurs, n’est-ce pas ? Oui, en quelque sorte. Tout comme pour la caméra, vous ne devriez pas acheter ce smartphone parce qu’il est équipé d’un Snapdragon 8 Gen 2. Vous ne remarquerez aucune différence de performance.

Une amélioration qui est passée inaperçue est que le Galaxy Z Flip 5 est équipé de l’USB 3.2, alors que les générations précédentes étaient équipées de l’USB 2.0. Il dispose également d’une sortie vidéo. Ce qu’il n’a pas, c’est DeX, la plateforme de Samsung qui vous permet de brancher votre smartphone sur un écran et de l’utiliser comme un ordinateur de bureau. Il n’y a pas de limites techniques à l’absence de DeX.

En résumé, les performances sont à la hauteur de l’utilisation que vous ferez du Galaxy Z Flip 5. Vous pouvez l’utiliser pour jouer, prendre des photos lors de vos sorties entre amis, etc.

Galaxy Z Flip 5 : caméras

Pour le Galaxy Z Flip 5, Samsung utilise exactement la même configuration de double capteur 12 mégapixels que pour le Z Flip 4, ce qui n’est pas génial. Tout d’abord, si vous vivez votre vie avec un téléobjectif, vous le sentirez lorsque vous l’abandonnerez.

Deuxièmement, cette caméra est très bonne, ni plus ni moins. Il s’agit d’un bon vieux capteur principal de 12 mégapixels à ouverture f/1.8, et comme il s’agit d’un appareil Samsung, vous savez qu’il possède toutes les fonctionnalités possibles. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas pour la caméra que vous achetez un tel smartphone. Vous achetez un appareil qui correspond à un style de vie particulier.

Je pense que vous constaterez que les échantillons ci-dessous n’offrent rien d’extraordinaire, et qu’il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils le fassent. Les performances en basse lumière sont plutôt moyennes, et tout ce qui utilise le zoom perd immédiatement en qualité, mais les photos générales sont bonnes. Si ce smartphone n’était pas pliable, vous trouveriez cette caméra dans un appareil qui coûte quelques centaines d’euros.

Si le matériel n’a pas changé, Samsung affirme que le traitement de l’image a été amélioré. En ce qui concerne la caméra principale, le traitement des couleurs a été légèrement modifié, et que les photos sont un peu plus nettes, mais la plupart d’entre elles sont identiques à ce qu’elles étaient auparavant. La caméra ultra-large présente des changements mineurs, que l’on remarque davantage en basse lumière, mais que l’on remarque à peine en journée.

Galaxy Z Flip 5 : autonomie

La batterie est un autre élément que Samsung n’a pas modifié : le Galaxy Z Flip 5 est doté de la même batterie de 3 700 mAh que le Z Flip 4. C’est une taille décente, qui vous donne une journée d’utilisation, mais ne vous attendez pas à plus.

Les vitesses de charge sur le Galaxy Z Flip 5 sont également restées les mêmes qu’auparavant, en d’autres termes vous avez :

Charge filaire de 25 W

Charge sans fil de 10 W

Bien sûr, le Galaxy Z Flip 5 n’est pas livré avec un chargeur, mais on s’y attend en 2023, n’est-ce pas ?

Galaxy Z Flip 5 : verdict

Pour la première fois, il semble que Samsung rattrape son retard dans le domaine des smartphones pliables.

Le Galaxy Z Flip 5 rattrape son nouveau rival, le Motorola Razr+, grâce à son écran de couverture plus grand. Cependant, Samsung n’a pas fait assez pour rendre cet écran flexible aussi utile, et je préfère en fait l’écran légèrement plus grand du Razr+, qui permet d’effectuer de nombreuses tâches et de taper plus facilement sur l’écran extérieur. Le Razr a également des vitesses de charge plus rapides si cela vous importe, et c’est un autre domaine dans lequel Samsung pourrait faire plus.

Cependant, le Galaxy Z Flip 5 est plus étanche et semble mieux assemblé et plus robuste, ce qui est très important pour un smartphone pliable, une catégorie d’appareils connus pour être plus fragiles que d’autres. En outre, ce nouveau Galaxy Z Flip est désormais équipé de la puce la plus rapide du marché et, enfin, d’un espace de stockage embarqué de 256 Go. Le Galaxy dispose également d’une bien meilleure caméra, si c’est une priorité.

Dans l’ensemble, le Galaxy Z Flip 5 semble être le choix le plus sûr à bien des égards, et il restera probablement en tête des ventes de smartphones à clapet, mais il n’est définitivement plus le seul dans ce secteur, et Samsung doit faire mieux s’il veut conserver sa couronne.