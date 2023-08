Samsung Galaxy Z Fold 5 : déballage et premières impressions

Samsung a lancé le Galaxy Z Fold 5, qui succède au Z Fold 4 de l’année dernière. Il s’agit d’une mise à jour mineure du Z Fold 4 avec une nouvelle charnière qui réduit le poids du smartphone, et une puce plus puissante. Voici l’unboxing et les premières impressions.

Contenu de la boîte

Samsung Galaxy Z Fold 5 12 Go + 256 Go en couleur noir

Câble USB Type-C vers C

Outil d’éjection de la carte SIM

Manuel de l’utilisateur

Les spécifications et prise en main

Le smartphone conserve l’écran Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces à l’intérieur avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz comme le Fold 4, mais l’écran est maintenant 30 % plus lumineux avec jusqu’à 1750 nits. Il utilise toujours la caméra sous l’écran (UDC) de 4 mégapixels à l’intérieur.

En façade, il est doté d’un écran AMOLED dynamique HD+ de 6,2 pouces qui présente également un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Il bénéficie d’une protection en verre Corning Gorilla Victus 2. Cet écran extérieur est doté d’une caméra frontale de 10 mégapixels.

Le Snapdragon 8+ Gen 1 du Z Fold 4 est remplacé par le Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, qui est le même que celui de la série Galaxy S23. Il dispose de 12 Go de mémoire vive et est proposé avec un modèle de stockage allant jusqu’à 1 To.

Il possède toujours un châssis en aluminium armé, mais la nouvelle charnière Flex améliorée présente une structure à double rail, diffusant les impacts externes, de sorte qu’il n’y a pas d’espace et que le smartphone est maintenant plus élégant à seulement 6,1 mm lorsqu’il est ouvert. Le smartphone pèse 253 grammes, soit 10 grammes de moins que le Z Fol4.

Il est doté d’un bouton d’alimentation, d’un capteur d’empreintes digitales et d’une touche de volume sur le côté droit. L’emplacement de la carte SIM est présent sur le côté gauche. Le microphone principal, le port USB Type-C et la grille du haut-parleur se trouvent en bas. Le microphone secondaire et la deuxième grille de haut-parleur sont présents sur le dessus.

Le smartphone possède le même capteur principal de 50 mégapixels avec OIS, une caméra ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3X et un zoom spatial 30 X. Il prend désormais en charge l’enregistrement de vidéos en mode portrait 4K, grâce aux améliorations apportées à la nouvelle puce par l’ISP.

L’arrière présente une finition lisse et mate et est doté d’une protection Corning Gorilla Glass Victus 2. En plus du noir, le smartphone est également disponible en couleur crème et en bleu.

Le Galaxy Z Fold5 est proposé à partir de 1 899 euros pour le modèle 256 Go, comme le Z Fold 4. Dans le cadre de l’offre de lancement, pour l’achat du Z Fold 5, les Galaxy Buds2 Pro sont offerts, vous bénéficiez de 100 € de bonus reprise et d’un S Pen à 9,90 € !