La bague Galaxy Ring pourrait être le produit phare de l’événement Q1 Unpacked

Le prochain événement Unpacked de Samsung devrait avoir lieu au cours du premier trimestre 2024, date à laquelle la société devrait présenter la gamme Galaxy S24.

Pour être encore plus précis, l’événement aura probablement lieu en janvier.

Selon Ice Universe, qui a publié un article sur le site de médias sociaux chinois Weibo, la bague Galaxy Ring ne sera pas seulement dévoilée lors de l’événement Q1 Unpacked, mais « la bague intelligente sera un produit phare ». Cela en dit long si l’on considère que le Galaxy S24 Ultra sera également annoncé au même moment.

Même si Samsung présente au monde sa bague Galaxy Ring, il est possible que la sortie du produit soit retardée, en fonction des fonctions de santé que la bague offrira, car Samsung essaie d’obtenir les approbations des organismes de réglementation dans divers pays qui devront approuver les capteurs liés à la santé utilisés par la bague.

En juillet dernier, nous avons entendu des informations selon lesquelles Samsung prévoyait de décider dès le mois dernier si la bague connectée serait produite en série. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous auriez besoin d’une bague pour obtenir des données relatives à certaines mesures de santé alors que la Galaxy Watch peut faire la même chose ? La réponse est que la bague connectée peut fournir des données plus précises grâce à son ajustement plus serré sur le doigt de l’utilisateur.

Si la Galaxy Ring est lancée, elle concurrencera les bagues connectées déjà proposées par Oura et contribuera à élargir le marché pour un autre type de vêtement. On ne voit pas les bagues connectées concurrencer les smartwatches, car ces dernières offrent de nombreuses fonctionnalités qu’une bague ne peut pas offrir, notamment la possibilité de passer et de prendre des appels téléphoniques. Ce que nous pourrions voir, ce sont des consommateurs qui possèdent déjà une smartwatch et qui achètent la bague pour y ajouter un autre « bijou connecté » qui ne se contente pas d’être joli.