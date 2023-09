Les outils d’IA générative Firefly d’Adobe sont désormais largement disponibles

Après plusieurs mois de tests bêta, Adobe a annoncé que son modèle d’IA générative Firefly est désormais disponible dans Adobe Creative Cloud, Adobe Express et Adobe Experience Cloud.

Cela signifie que les workflows alimentés par Firefly qui étaient jusqu’à présent limités aux versions bêta des applications Adobe sont désormais accessible à la plupart des utilisateurs. Adobe lance également une application Web Firefly autonome qui permettra aux utilisateurs d’explorer certaines de ses fonctionnalités génératives sans s’abonner à des applications spécifiques d’Adobe Creative Suite. Adobe Express Premium et l’application Web Firefly seront inclus dans un plan d’abonnement payant à Creative Cloud.

Adobe Firefly for Enterprise est également disponible dès à présent. Cela pourrait être particulièrement intéressant pour les entreprises à la recherche d’un modèle d’IA générative commercialement sûr, car Adobe a formé Firefly à partir d’Adobe Stock et de contenus du domaine public qui ne sont plus soumis à des droits d’auteur. Adobe indique qu’il développe également des moyens permettant aux clients de personnaliser les modèles Firefly avec leurs propres ressources afin de générer un contenu personnalisé propre à leur marque.

Tout contenu généré à l’aide d’une fonction alimentée par Firefly comprend des références de contenu. Cette étiquette affiche des informations telles que le nom de la ressource, la date de création, les outils utilisés et les modifications apportées. Adobe est l’une des 15 entreprises qui se sont engagées auprès de la Maison-Blanche à développer une technologie permettant d’identifier les images générées par l’IA et de partager les données de sécurité afin de promouvoir une utilisation responsable de l’IA générative.

Pour aider à gérer la demande de calcul (et les coûts associés à l’IA générative), Adobe introduit également un nouveau système de crédit que les utilisateurs peuvent « encaisser » pour accéder aux flux de travail Firefly les plus rapides. L’application Web Firefly, Express Premium et les plans payants Creative Cloud incluront une allocation mensuelle de crédits génératifs à partir d’aujourd’hui, les abonnés Creative Cloud toutes applications confondues recevant 1 000 crédits par mois.

Une prime pour ceux qui alimentent l’IA d’Adobe

Les utilisateurs peuvent toujours générer du contenu Firefly s’ils dépassent leur limite de crédits, mais l’expérience sera plus lente. Les plans gratuits pour les applications prises en charge incluront également une allocation de crédits (en fonction de l’application), mais il s’agit d’une limite stricte qui obligera les clients à acheter des crédits supplémentaires s’ils sont épuisés avant la réinitialisation mensuelle. Les clients peuvent acheter des packs d’abonnement Firefly Generative Credit supplémentaires.

Adobe introduit également un nouveau système de primes annuelles qui sera versé aux contributeurs d’Adobe Stock qui autorisent l’utilisation de leurs images pour former les modèles d’intelligence artificielle d’Adobe. La prime « variera selon le contributeur », en fonction de la fréquence de ses contributions et du nombre de licences accordées, et sera versée en plus des redevances existantes.

Adobe n’a pas confirmé la date de lancement de son système de bonus pour les contributeurs de stocks, mais il pourrait contribuer à apaiser certaines tensions entre l’entreprise et les créateurs qui souhaitent être rémunérés pour l’apprentissage de l’IA sur leur travail.