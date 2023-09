TikTok collabore avec Wikipedia pour améliorer l’expérience de recherche

TikTok est comme un moteur de recherche pour les utilisateurs, en particulier pour les plus jeunes. L’entreprise a discrètement ajouté des informations sur Wikipédia à ses résultats de recherche dans le cadre d’une démarche stratégique. On y trouve des informations telles que le New York Times, Taylor Swift et Thanksgiving.

Les utilisateurs de TikTok se servent désormais de l’application comme d’un outil de recherche pour un large éventail d’informations, y compris les options de restauration locale et les mises à jour de l’actualité. Cette tendance est évidente dans l’évolution du paysage des résultats de recherche de TikTok.

The Verge a récemment observé une évolution intéressante de l’application TikTok, qui a discrètement intégré des extraits de Wikipédia dans certaines pages de résultats de recherche concernant des personnes, des lieux et des événements.

Des liens Wikipédia ont été découverts dans les résultats de recherche pour différents sujets. Zachary Kizer, porte-parole de TikTok, a officiellement reconnu la collaboration entre TikTok et Wikipédia pour fournir aux utilisateurs un accès à l’information dans l’application. Bien que Kizer ait indiqué que cette fonctionnalité était opérationnelle depuis quelques mois, il semble que l’entreprise n’ait pas fait d’annonce officielle. Jusqu’à présent, les médias n’en ont pas fait état.

L’ajout de Wikipédia apparaît dans les résultats de la recherche in-app lorsque les utilisateurs font défiler la page. Il est placé entre des vidéos connexes. Lorsque vous cliquez sur l’extrait, vous accédez directement à Wikipédia. Si vous consultez le bas de l’extrait, vous trouverez des liens vers différentes sections de la page Wikipédia. Toutefois, ces extraits de Wikipédia ne sont pas cohérents.

Par exemple, il y a des extraits pour New York et Los Angeles, mais pas pour Chicago. Une recherche portant sur les New York Mets fait apparaître un article de Wikipédia sur la saison 2015 des Mets. Certains utilisateurs ont également trouvé des extraits dans des langues différentes, comme le russe.

Intégration des moteurs de recherche dans les plateformes

L’intégration d’extraits et de liens Wikipédia dans les résultats de recherche de TikTok améliore l’expérience de l’utilisateur en facilitant l’accès à des informations fiables au sein de l’application. Cela souligne la volonté de TikTok de proposer un large éventail de contenus et d’améliorer ses fonctionnalités de recherche pour sa communauté d’utilisateurs en pleine expansion.

TechCrunch a rapporté que près de 40 % des jeunes optaient pour TikTok ou Instagram lorsqu’ils cherchaient des restaurants plutôt que de se tourner vers Google Maps ou Recherche. Google a reconnu l’impact potentiel de plateformes comme TikTok sur sa position dominante dans le domaine de la recherche.

Prabhakar Raghavan, vice-président senior de Google chargé de superviser les expériences de recherche de l’entreprise, a fait remarquer l’année dernière que l’application vidéo devenait de plus en plus un moteur de recherche.

TikTok a ajouté des fonctionnalités supplémentaires à sa fonction de recherche, même si celle-ci reste moins complète qu’une recherche Google classique. Le mois dernier, l’entreprise a commencé à générer des revenus à partir des résultats de recherche en insérant du contenu sponsorisé au milieu des vidéos organiques.

TikTok a également conclu un partenariat avec IMDb pour permettre aux créateurs d’intégrer des liens vers des films et des séries TV dans leurs vidéos. Certains liens et extraits liés à IMDb peuvent également être trouvés dans les résultats de recherche de la plateforme.