Huawei fête ses 10 ans d’existence dans le domaine des wearables, et prévoit les 10 prochaines années

Une décennie est une étape importante dans la technologie — et Huawei a passé 10 ans au cœur de l’industrie des wearables.

Huawei profitera de son événement sur les produits portables, ce jeudi 14 septembre, pour marquer le lancement de sa nouvelle stratégie axée sur la mode, avec de tout nouveaux wearables qui continuent de mettre le focus sur la santé, la forme physique et les technologies connectées.

Ces dernières années, Huawei a innové en introduisant la surveillance de la fréquence cardiaque de qualité médicale et la possibilité de mesurer la pression artérielle sans étalonnage avec l’arrivée de la Huawei Watch D.

Une influence mondiale considérable

Aujourd’hui, la présence de Huawei dans le domaine des wearables est représentée par des smartwatches, des montres de sport, des bracelets de suivi de la condition physique et des montres pour enfants.

Plus de 130 millions de wearables Huawei ont été livrés dans le monde, plus de 450 millions d’utilisateurs sont inscrits à l’application Huawei Santé et plus de 100 millions se connectent activement à l’application compagnon sur leur smartphone. L’écosystème des wearables de Huawei a donc une portée énorme et exerce une influence mondiale.

Huawei ne reste pas inactif et poursuit son voyage pour redéfinir ce dont les wearables sont capable, en remplaçant les appareils auxquels nous sommes habitués depuis plus de 10 ans. Huawei a cherché à apporter des changements positifs dans ce domaine. La pile complète de Huawei fournit les bases du système d’exploitation, des capteurs, des algorithmes et des services qui permettent d’obtenir des informations détaillées sur le sommeil, la forme physique et la santé.

Au cœur de cette innovation se trouvent le Huawei Health Kit et le Huawei Research Kit, qui ouvrent la porte à des applications tierces pour construire un solide écosystème de santé et de fitness. Cette innovation est également visible à travers les capteurs et les algorithmes avancés de Huawei, qui permettent à ses wearables d’offrir des informations inédites sur ce qui se passe exactement dans notre corps.

En 2016, la technologie de détection vitale Huawei TruSeen pouvait surveiller la fréquence cardiaque au repos. Mais en seulement 2 ans, elle a pu dépister l’arythmie, mettant en évidence la capacité à s’aventurer dans le monde de la surveillance sérieuse de la santé. La technologie de détection TruSeen peut désormais recueillir des mesures ECG, suivre en continu les niveaux de SpO2, ainsi que prendre en charge la surveillance de la pression artérielle.

Et la prochaine mise à jour TruSeen 5.5+ permettra de gérer des environnements et des conditions de remise en forme complexes et dynamiques.

Transformer vos séances d’entraînement

Huawei a également consacré du temps à rendre ses wearables plus puissants dans le domaine non seulement de la façon dont ils peuvent suivre votre temps d’exercice, mais aussi en prenant ces métriques d’entraînement et en les analysant pour mieux comprendre ce que vous devriez faire ensuite.

Sa solution Huawei TruSport intègre des capteurs qui sont depuis longtemps monnaie courante dans les wearables, notamment le GPS, le baromètre et les capteurs de température. Ces capteurs et algorithmes travaillent ensemble pour vous indiquer si vous vous entraînez à un niveau optimal et vous recommander des séances d’entraînement, si vous ne savez pas où ou comment commencer votre parcours de remise en forme.

Huawei exploite la puissance de l’intelligence artificielle pour élaborer des plans d’entraînement et de remise en forme adaptés à chaque utilisateur.

Pour beaucoup, un wearable représente quelque chose qui vous tiendra responsable des pas que vous faites et aussi du sommeil que vous avez chaque nuit et l’évolution de Huawei TruSleep montre à quel point il est possible de tirer parti de ce temps de sommeil. L’évolution de Huawei TruSleep montre tout ce qu’il est possible de tirer de ce temps de sommeil. Huawei les a exploités pour aller au-delà du simple suivi du moment où vous vous réveillez ou vous endormez, et pour déterminer le temps de sommeil paradoxal important que vous avez obtenu.

Il existe désormais un score de sommeil qui permet de comprendre rapidement si votre sommeil a été bon ou mauvais et de vous donner des conseils pour améliorer ce temps de sommeil. Il dépiste l’apnée du sommeil, qui peut entraîner de graves problèmes de santé — et ce n’est que le début de ce que Huawei peut dépister pendant le sommeil.

Les 10 prochaines années

Huawei est sur le point d’annoncer son dernier dispositif portable à Barcelone le 14 septembre. Cela marquera la nouvelle stratégie « Fashion Forward » de Huawei en matière de wearables, qui sera le moteur des 10 prochaines années d’innovation. Les werables de Huawei évolueront pour devenir plus intelligents et plus utiles dans la vie de tous les jours.

Des études menées en 2023 ont déjà exploré la façon dont les montres Huawei peuvent être utilisées pour surveiller la glycémie, un type de surveillance de la santé qui est souvent surnommé le « Saint Graal » de la surveillance portable.

Les recherches menées par Huawei dans le cadre de ses innovations en matière de wearables ont été reconnues par la communauté médicale pour soutenir le travail qu’elle effectue afin d’améliorer les wearables et ce dont ils sont capables. La précision est au cœur de cette démarche et Huawei a déjà cherché à créer les environnements adéquats pour s’assurer qu’il peut construire et tester des wearables précis, que ce soit à des fins de santé ou de remise en forme.

Depuis 2016, Huawei a construit trois laboratoires d’essai, et un autre laboratoire est en cours de construction en Europe afin d’étendre les essais à d’autres régions et d’accélérer la mise sur le marché des innovations.

Huawei ne montre aucun signe de ralentissement dans sa quête pour rendre les wearables encore plus puissants. Il s’agit de les doter de capteurs et d’intelligences qui redéfiniront ce qu’un wearable doit et peut être capable de faire.

Que ce soit en s’appuyant sur ses plates-formes de recherche et de suivi de la santé ou en insufflant une nouvelle vie aux capteurs des wearables qui existent depuis un certain temps, Huawei a accompli plus que la plupart des autres en 10 ans, et 10 ans plus tard, le paysage des wearables sera sans aucun doute un espace très différent et passionnant grâce au rôle majeur que Huawei joue dans l’innovation pour de nombreuses années à venir.