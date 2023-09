L’iPhone 13 mini n’est plus disponible

L’année dernière, lorsqu’Apple a sorti la gamme iPhone 14, la société a décidé que les modèles « Mini » n’avaient plus lieu d’être. Après avoir tenté l’expérience à deux reprises avec l’iPhone 12 Mini, puis l’iPhone 13 Mini, Apple a décidé de revenir à sa formule éprouvée : un iPhone de taille moyenne et un autre plus grand, baptisé Plus pour les modèles non Pro et Max pour les modèles Pro.

Si vous souhaitiez vous procurer l’iPhone 13 Mini, le dernier d’une courte série de petits smartphones, vous devrez désormais vous tourner vers le marché de l’occasion, car Apple a décidé d’arrêter la vente de ce nouveau téléphone.

Cela marque la fin de vie de ce qui est sans doute le meilleur petit smartphone haut de gamme conçu pour être utilisé d’une seule main. La stratégie initiale d’Apple, qui consistait à proposer un iPhone de taille unique, avait plus de sens lorsque la concurrence des smartphones Android était moins forte et que la possession d’un smartphone n’était pas encore une habitude. Aujourd’hui, ces appareils sont indispensables à la vie moderne, et il est logique de proposer des variantes pour s’adapter à différents styles de vie, priorités et, oui, même à la taille des mains.

Cela dit, la prise en charge d’une taille supplémentaire entraîne des frais généraux supplémentaires au niveau de la chaîne d’approvisionnement et de la production, et ce n’est peut-être pas la décision la plus prudente d’un point de vue financier pour Apple si la société est convaincue qu’elle peut convaincre les propriétaires de mini de rejoindre la majorité et d’opter pour des smartphones plus grands à la place.

Il y a fort à parier que la suppression de l’iPhone 13 mini ne nuira pas beaucoup aux bénéfices d’Apple, mais elle prive une minorité de consommateurs d’une option importante, et je continue de penser qu’il s’agit là d’une mauvaise nouvelle.

Pas une surprise

À l’heure où j’écris ces lignes, l’iPhone 13 Mini ne peut plus être acheté dans l’Apple Store, car Apple a décidé d’abandonner le petit modèle en même temps que l’iPhone 12. Actuellement, alors qu’Apple s’apprête à commercialiser l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro ce vendredi, vous ne pouvez commander que l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 13 — il n’y a plus aucune trace du petit modèle sur le site Web d’Apple, et vous ne pouvez pas le choisir comme taille sur la liste de l’iPhone 13. Il se peut que vous puissiez encore l’obtenir auprès d’autres revendeurs, ainsi que dans les boutiques Apple si vous avez de la chance, mais une fois les stocks épuisés, votre seule option pourrait bien être le marché de l’occasion.

Cette décision n’est pas vraiment surprenante. L’année dernière, lorsque Apple a mis à jour sa boutique pour préparer la vente de la série iPhone 14, Apple a mis fin prématurément à l’iPhone 12 Mini en même temps qu’à l’iPhone 11, faisant ainsi de l’iPhone 12 de taille normale l’iPhone le moins cher — sans compter l’iPhone SE, bien sûr. Aujourd’hui, avec l’iPhone 13 qui prend cette place et l’iPhone 13 Mini qui subit la même mort prématurée, cela signifie qu’Apple ne vend officiellement plus de modèles Mini.

Reste l’option « SE »

Ces modèles ne se sont jamais vraiment bien vendus, mais il est possible qu’ils reviennent sous forme de mises à jour non annuelles, comme la série iPhone SE. Votre meilleur choix si vous voulez un iPhone plus petit est de vous procurer soit l’iPhone SE, qui a une conception assez ancienne maintenant avec un bouton d’accueil Touch ID comme l’iPhone 8, soit un modèle Mini d’occasion.

Les analystes de la chaîne d’approvisionnement et les journalistes disposant d’informations privilégiées s’accordent généralement à dire qu’Apple pourrait mettre à jour l’iPhone SE dès l’année prochaine, mais la plupart des rumeurs suggèrent qu’il serait plus grand, et non plus petit.