Test de la Huawei Watch D : une montre connectée pour le contrôle de la pression artérielle

J’ai vu (et essayé) la Huawei Watch D pour la première fois lors de l’événement de lancement du Mate 50 Pro à Paris. J’étais intrigué par le concept d’une smartwatch capable de mesurer la pression artérielle directement au poignet, délaissant les brassards externes ! Cependant, j’étais un peu prudent, car je n’étais pas sûr des autres fonctionnalités de la Watch D ; je n’aimais pas l’idée d’une smartwatch qui ne mesurerait que la pression artérielle.

Cette montre est capable de surveiller votre fréquence cardiaque, votre température cutanée et votre taux de SpO2, mais aussi de prendre votre tension artérielle de la même manière que les tensiomètres traditionnels, sans étalonnage. C’est également une montre qui fonctionne avec le système d’exploitation HarmonyOS de Huawei, offrant le genre d’intelligence qui la rend utile en dehors du simple suivi de votre santé.

Peu de temps après, j’ai eu la chance de recevoir la montre pour un test, et j’ai été de nouveau enthousiasmé. Certes, elle est volumineuse, mais elle donne une impression de qualité dans la main. J’ai gardé la montre au poignet quelques semaines, afin d’avoir un avis sur celle-ci. Comment la Huawei Watch D s’est-elle comportée pendant la période d’essai ? Lisez la suite pour le savoir.

Dans la boîte, on retrouve :

Huawei Watch D (avec un bracelet de taille L et un coussinet gonflable de taille L)

1 coussinet gonflable de taille M

1 bracelet de taille M (sans boucle)

1 housse indépendante

1 coussinet gonflable de taille L et M (de rechange)

1 règle pour mesure du tour de poignet

1 manuel d’utilisation

1 guide de port

1 support de recharge (avec un câble d’alimentation)

Huawei Watch D: design et écran

La Watch D s’éloigne définitivement du look adopté par les autres smartwatches de Huawei. Si vous vous attendiez à quelque chose d’aussi élégant que la Huawei Watch GT 3, ce n’est pas le cas.

La Huawei Watch D est dotée d’un grand écran tactile AMOLED couleur de 1,64 pouce d’une résolution de 456 x 280 pixels et une densité de pixels de 326 ppp. Cet écran est intégré dans un boîtier en aluminium relativement grand, mesurant 51 x 38 x 13,6 mm. Avec son épaisseur de 13,6 mm, elle est nettement plus volumineuse que les versions 42 mm et 46 mm de la Watch GT 3 et elle est plus visible sur votre poignet.

Les bords d’écran restent également assez larges, même si vous devez comprendre que la mini-pompe logée dans le boîtier a besoin d’un peu d’espace.

Avant de me jeter à l’eau avec la Watch D, j’ai pensé vérifier l’étanchéité du boîtier de la montre, au cas où vous ne devriez pas la porter pour nager. Mais à ma grande surprise, le boîtier est classé IP68, malgré les capteurs délicats, les pompes et autres. Au cas où vous ne seriez pas familier avec le système d’évaluation de la protection contre les intrusions, l’indice IP68 est le plus étanche à l’eau et à la poussière qu’un produit puisse obtenir, ce qui signifie qu’elle est complètement protégée contre la poussière et les jets d’eau puissants.

Vous trouverez deux boutons sur le bord, celui du haut étant utilisé pour une série d’actions tandis que celui du bas est dédié au contrôle de la pression sanguine. La Watch D peut être commandée par le biais du tactile, et le fonctionnement tactile est fluide et sans décalage. Quant aux capteurs, ils sont nombreux sur la Watch D, notamment un accéléromètre, un gyroscope, un capteur optique de fréquence cardiaque, un capteur de lumière ambiante, un capteur de température, et un capteur de pression différentielle.

La Huawei Watch D peut être chargée par le chargeur magnétique de Huawei, le même que celui utilisé avec la Huawei Watch GT 3 Pro, donc si vous avez une de ces montres, vous pouvez utiliser le même chargeur pour les deux. En plus de tous les éléments mentionnés ci-dessus, la Watch D dispose également d’une puce GPS intégrée, du NFC et du Bluetooth 5.1.

Un bracelet très agréable

Ce faisceau d’électronique et de capteurs est enroulé autour du poignet avec le bracelet en fluoroélastomère, qui est le même matériau que celui utilisé pour la montre haut de gamme Withings Scanwatch (et Scanwatch Horizon). Sur la partie la plus longue du bracelet, vous trouverez le coussin gonflable, et les deux parties du bracelet sont reliées par une boucle. Le bracelet est disponible en deux tailles et est assez large.

C’est important, car ces bracelets comprennent le coussin gonflable utilisé pour mesurer la pression artérielle. Vous devez vous assurer que vous avez le bracelet de la bonne taille pour obtenir une configuration optimale. Un outil de mesure et un explicatif sont également disponibles pour vous assurer que vous avez le bon bracelet.

Le processus peut sembler compliqué, mais une fois que vous avez déterminé la taille du bracelet dont vous avez besoin, il suffit de laisser le bracelet existant, de mettre le nouveau et de s’assurer que le coussin n’est pas recouvert et repose confortablement sur votre poignet.

Huawei Watch D: OS

Comme pour toutes ses smartwatches, Huawei utilise son propre HarmonyOS sur la Watch D. Ainsi, ceux qui ont déjà utilisé une smartwatch du fabricant pourront immédiatement s’y retrouver. Vous aurez besoin de l’application Huawei Health pour vous connecter au smartphone — et vous devez installer les Huawei Media Services par un APK sur Android.

La disponibilité du HMS sur Android présente l’avantage de pouvoir installer des cadrans de montre et des applications supplémentaires sur la smartwatch. Dans le cas d’un iPhone, cette option est omise. Cependant, comme la disponibilité des applications connues est de toute façon très faible, je ne vois pas vraiment cela comme une perte.

Au contraire, l’application Huawei Health, clairement organisée et détaillée, est un atout. Vous pouvez l’utiliser pour créer des plans d’entraînement, accéder à de nombreuses fonctions et paramètres de la smartwatch et consulter les nombreuses données de santé de la Watch. Huawei complète le tout par des informations et des conseils supplémentaires afin que même les novices en matière de fitness puissent s’y retrouver facilement.

Huawei Watch D: suivi de la santé

La Huawei Watch D peut faire beaucoup de choses que les smartwatches de la série Huawei Watch GT peuvent faire, mais sa caractéristique la plus remarquable est sa capacité à vous permettre de prendre votre tension artérielle, qui est affichée dans l’application Huawei Health.

Pour effectuer un relevé, il suffit de toucher le widget de pression artérielle à l’écran ou d’utiliser le bouton physique Health, et vous recevrez des instructions sur ce que vous devez faire pour obtenir un relevé fiable. Tant que vous faites attention à ces instructions, les mesures seront réussies. Si vous bougez ou parlez, l’appareil vous indiquera qu’il n’est pas en mesure d’effectuer un relevé. J’ai trouvé ce processus, dans l’ensemble, très fiable et il n’a vraiment eu du mal à prendre une mesure que lorsque j’ai bougé ou que mon poignet était trop près de mon corps.

Au cours de cette lecture d’environ 30 secondes, vous verrez une jauge apparaître à l’écran et vous sentirez le bracelet se dilater doucement et produire un grincement très doux pour indiquer qu’il prend une mesure. Vous obtiendrez ensuite les chiffres de la systolique, de la diastolique et du pouls. En ce qui concerne la précision, Huawei indique que vous pouvez vous attendre à une marge d’erreur de +3 mm Hg, ce qui est le cas pour d’autres tensiomètres plus traditionnels de type brassard.

Bien que les lectures par rapport à un tensiomètre ne correspondent pas toujours parfaitement, la plupart se situent dans cette marge d’erreur et suggèrent que la pression artérielle est normale, avec des chiffres systoliques et diastoliques moyens analogues. Sur la montre, vous pouvez consulter les enregistrements des mesures précédentes et Huawei indique également si quelque chose a interrompu une lecture, qu’il y a eu un mouvement ou que vous n’avez pas tenu la montre dans la bonne position. Dans l’application Huawei Health, vous pouvez voir les mesures tracées proprement et vous trouverez une explication de ce qui est considéré comme des niveaux de pression artérielle normaux ou sévères, qui est basée sur les directives officielles en matière de santé et de médecine.

En dehors de la surveillance de la pression artérielle, Huawei inclut également un capteur ECG qui est activé lorsque vous placez votre doigt sur les électrodes intégrées au bouton physique Health. Comme le support de la pression artérielle, ce capteur est certifié médicalement en Europe pour détecter la fibrillation auriculaire et le rythme sinusal.

Huawei vous permet également de suivre des éléments tels que le stress, les niveaux de SpO2, la fréquence cardiaque quotidienne à l’aide de son capteur optique TruSeen 5.0 et peut surveiller en permanence les changements de température de la peau. Ces fonctions ne bénéficient pas de la même approbation réglementaire que les fonctions de pression artérielle et d’ECG, elles ne sont donc là qu’à titre indicatif.

Huawei Watch D: suivi d’entraînement

Huawei ne divulgue pas le type de processeur ou de RAM qui alimente les performances, mais ce n’est pas tout à fait ce que vous trouverez sur ses autres montres. Les performances de la Watch D ne sont pas lentes, mais il y a un petit décalage qui signifie que le glissement sur les écrans n’est pas aussi fluide et rapide que nous savons qu’il peut être sur d’autres montres. Cela ne gâche en rien l’expérience, mais il y a une légère baisse de performance.

En tant que smartwatch, vous obtenez également le package complet de Huawei. Vous pouvez afficher les notifications, les prévisions météorologiques, changer de cadran de montre, définir des alarmes et des heures, et il y a des commandes de lecture de musique ici aussi. Vous ne disposez pas d’un lecteur de musique intégré, de paiements sans contact, d’une connectivité LTE, d’assistant vocal ou d’un quelconque accès à la boutique d’applications AppGallery. Ce qui est ici fonctionne parfaitement bien, mais si vous espériez une riche expérience de smartwatch Huawei, vous ne l’aurez pas avec la Watch D.

C’est analogue si vous vous tournez vers elle pour le suivi des sports et des activités. Elle dispose des fonctionnalités de base incluses sur d’autres montres Huawei, mais vous devrez vous passer de quelques éléments comme les mesures avancées de la course à pied, le suivi de la natation en piscine, la possibilité de télécharger des itinéraires pour la navigation et les séances d’entraînement animées.

Vous disposez de plus de 70 modes d’entraînement, dont la course à pied, le cyclisme et certains entraînements en salle comme l’aviron. Huawei propose également des cours de course très utiles si vous souhaitez structurer votre temps de course, ainsi que des informations sur l’entraînement, comme la charge d’entraînement, la VO2 Max et des suggestions de récupération. Il y a assez de choses ici pour offrir une bonne expérience de suivi sportif dans l’ensemble. Les performances GPS en général étaient bonnes par rapport à une montre Garmin dédiée au sport et, bien que l’écran soit un peu encombrant, il était suffisamment confortable pour faire de l’exercice.

Huawei vous permet également de suivre les pas et le sommeil, et le fait de manière fiable. Il y a aussi les rappels qui vous sonneront régulièrement tout au long de la journée pour vous inciter à sourire, à boire ou à transpirer, bien que leur efficacité à vous faire faire ces choses soit discutable.

Huawei Watch D: autonomie

Si Huawei innove en matière de suivi de la santé, il n’en va pas de même pour l’autonomie de la batterie, mais il offre tout de même des performances très solides dans l’ensemble.

Huawei affirme que vous pouvez espérer jusqu’à 7 jours d’autonomie de la Watch D et c’est exactement ce que j’ai obtenu (si vous ne réglez pas l’écran dans le mode d’affichage permanent). Ce temps de test comprenait des mesures quotidiennes de la pression artérielle, le suivi des sports en intérieur et en extérieur, l’affichage des notifications et le suivi continu de la fréquence cardiaque, de la température et de la SpO2. La baisse quotidienne a été assez constante et il n’y a pas eu de perte de capacité pendant la nuit ou pendant le suivi sportif.

Cela dit, avec quelques ajustements, vous pouvez augmenter cette autonomie de manière significative, même si vous utilisez le GPS.

Huawei Watch D: verdict

La Huawei Watch D est une excellente montre dotée de superbes fonctions de santé, de capteurs précis et d’une qualité de fabrication supérieure. Elle est unique sur le marché des smartwatches de santé grâce au moteur/mécanisme de pression artérielle de la montre et à une foule de fonctionnalités précises qui offrent aux utilisateurs un aperçu plus précis de leur bien-être physique et mental.

Bien sûr, la montre ne peut que surveiller vos signes vitaux, mais elle ne peut pas faire le travail à votre place. Si la Watch D indique que votre niveau de stress est élevé, vous devez faire quelque chose pour le faire baisser. Il en va de même pour toutes les autres statistiques, y compris l’hypertension artérielle, le manque de sommeil et les niveaux d’activité. Cela dit, en utilisant la Huawei Watch D, vous saurez au moins ce qu’il en est — et savoir est la moitié de la bataille. Vous pouvez être sûr que la Watch D gardera un œil attentif sur votre vie et vous préviendra si quelque chose ne va pas.

La Watch D se sent bien au poignet — elle a un certain poids, dans le bon sens du terme — et peut également être utilisée facilement. L’écran tactile fonctionne sans problème, et l’affichage est suffisamment lumineux et réactif pour ne pas augmenter le niveau de stress involontairement. Étant donné son prix non excessif et des fonctions de santé proposées, il est difficile de ne pas recommander la Huawei Watch D à tous ceux qui souhaitent surveiller leurs statistiques de santé au poignet.