Les Huawei Pura 70, Pura 70 Pro et Pura 70 Ultra arrivent en Europe: Tout ce qu’il faut savoir

Après son lancement en Chine à la mi-avril, la série Huawei Pura 70 arrive désormais sur le marché européen.

Les consommateurs européens pourront précommander les modèles Pura 70, Pura 70 Pro et le modèle haut de gamme Pura 70 Ultra à partir du 2 mai, respectivement aux prix de 999 euros, 1 199 euros et 1 499 euros. Ces tarifs sont alignés sur ceux pratiqués en Chine.

À l’instar de son prédécesseur, le Huawei P60, les smartphones de la série Pura 70 se distinguent par leurs capacités photographiques, mettant en avant un arrangement triangulaire des caméras très remarqué. Le Pura 70 est équipé d’une caméra principale de 50 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 13 mégapixels et d’un téléobjectif de 12 mégapixels. Le modèle Pura 70 Pro monte en gamme avec une caméra principale de 50 mégapixels, une ultra-large de 12,5 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels.

Le Pura 70 Ultra, quant à lui, est doté d’une caméra principale de 50 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 40 mégapixels et d’un téléobjectif de 50 mégapixels. Huawei souligne notamment que le Ultra est équipé d’un obturateur ultra-rapide capable de capturer des objets en mouvement à une vitesse allant jusqu’à 300 km/h. Plus impressionnant encore, le Ultra dispose d’une lentille rétractable qui aide l’appareil à mieux se focaliser, analogue à celle des appareils photo numériques qui se rétractent également pour se protéger en cas de chute. Avec une ouverture variable de f/1,6 à f/4,0, il promet des performances exceptionnelles en basse lumière.

Huawei affirme que ce mécanisme a été testé pour jusqu’à 300 000 cycles de rétraction (ou 150 fois par jour pendant cinq ans). La caméra frontale des trois appareils est de 13 mégapixels.

La gamme Pura 70 met le paquet sur la photo

Sur le plan du matériel, les trois smartphones présentent des caractéristiques assez analogues, avec quelques variantes spécifiques. Le Pura 70 dispose d’un écran de 6,6 pouces d’une résolution de 2760 x 1256 pixels, avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz et un PWM de 1440 Hz. Il est équipé d’une batterie un peu plus petite de 4 900 mAh, contrairement aux 5 050 mAh et 5 200 mAh des modèles Pro et Ultra. Ces derniers bénéficient tous deux d’un écran LTPO OLED de 6,8 pouces avec une résolution de 2844 x 1260 pixels et le même taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz.

Les trois modèles sont résistants à l’eau et à la poussière IP68, et supportent la charge sans fil. Huawei a lancé la série Pura 70 avec Harmony OS 4,2 en Chine, mais pour le marché mondial, les smartphones sont livrés avec EMUI 14.2. La principale différence ? EMUI 14.2 est basée sur Android, tandis que HarmonyOS est le propre système d’exploitation de Huawei, distinct d’Android.

Quel que soit le système d’exploitation, les smartphones sont dotés de fonctions intelligentes telles que le contrôle gestuel IA, alimenté par une technologie d’IA avancée. Toutefois, les versions internationales de ces smartphones ne prendront pas en charge les appels et la messagerie par satellite Beidou, une fonctionnalité exclusive au marché chinois.

Cependant, seuls les modèles Pro et Ultra disposent d’une charge filaire SuperCharge de 100 W et d’une charge sans fil de 80 W. Le modèle de base Pura 70 est limité à une charge filaire de 66 W et une charge sans fil de 50 W, ce qui reste néanmoins assez rapide pour la plupart des utilisateurs.

Une puce Kirin 9010 sous le capot

Le Huawei Pura 70 offre 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est disponible en blanc ou en noir, tout comme le Pura 70 Pro. La Pura 70 Ultra est proposée en trois couleurs, chacune dotée d’un dos en similicuir : Vert, noir et marron. Il dispose de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

Les trois modèles Pura 70 sont équipés du tout dernier chipset Kirin 9010, fabriqué par SMIC selon le procédé 7 nm. Bien que Huawei n’ait pas dévoilé officiellement les spécificités de ce chipset, on s’attend à ce qu’il augmente les performances du processeur et qu’il apporte des améliorations en matière d’intelligence artificielle.

La société chinoise a annoncé que les Pura 70 sont en pré-commande et déjà disponibles dans certains pays européens, dont la France. Si vous souhaitez en acquérir un, notez dans votre agenda la date du 22 mai, date à laquelle les ventes débuteront.