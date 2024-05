Huawei revient en force avec le Mate 60 et affiche des profits records en 2024

TicWatch Pro 6 : Mobvoi laisse entrevoir une innovation majeure avec Wear OS 4

Après une période de difficultés marquée par les sanctions américaines, Huawei a su rebondir avec brio grâce au lancement surprenant de sa série Mate 60 l’été dernier.

Ce nouveau modèle intègre le premier chipset 5G utilisé dans un smartphone Huawei depuis la série Mate 40 de 2020, propulsant l’entreprise vers un succès retentissant au premier trimestre 2024. Avec une impressionnante augmentation de 564 % de ses bénéfices par rapport à l’année précédente, Huawei affiche des résultats éloquents : un profit de 19,65 milliards de yuans (2,71 milliards de dollars) pour un chiffre d’affaires de 178,5 milliards de yuans (24,7 milliards de dollars).

Cette performance est en grande partie attribuable aux stratégies d’adaptation de l’entreprise face à la digitalisation, l’intelligence artificielle et la décarbonisation.

Un porte-parole de Huawei a souligné la persistance des incertitudes sur les marchés globaux et dans l’industrie pour le reste de l’année. Cependant, grâce à l’établissement de mécanismes robustes pour la continuité des affaires à l’échelle mondiale et des opérations agiles, l’entreprise se montre confiante dans la réalisation de ses objectifs annuels et dans sa capacité à maintenir une croissance durable.

L’introduction du SoC Kirin 9000s dans la série Mate 60 a été une surprise, notamment pour les législateurs américains qui pensaient avoir bloqué l’accès de Huawei aux processeurs avancés supportant la 5G par le biais de règles d’exportation instaurées en 2020. Ce chipset, fabriqué par SMIC, le plus grand fondeur de Chine, utilise une technologie de 7 nm, légèrement en retard par rapport aux puces de 3 nm et 4 nm utilisées par les leaders du marché comme Apple et Samsung.

Huawei est encore en vie !

Malgré ces restrictions, Huawei a non seulement maintenu mais aussi renforcé sa compétitivité sur le marché des smartphones haut de gamme avec ses séries P60 et la toute nouvelle Pura 70, et notamment le Pura 70 Ultra. Cette dernière intègre des capacités uniques telles que les appels et les SMS via satellite, ainsi que le partage d’images par satellite lorsque le réseau cellulaire est indisponible.

Le regain de forme de Huawei sur le marché chinois, le plus grand marché mondial de smartphones, représente une menace croissante pour Apple, dont la part de marché a chuté de 19,7 % au premier trimestre 2023 à 15,7 % au même trimestre cette année. Ce revirement spectaculaire souligne la résilience et l’ingéniosité de Huawei face à des défis internationaux considérables.