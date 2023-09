Huawei Watch GT4 : de nouvelles élégantes smartwatches en avant-première

Huawei lancera prochainement la nouvelle série Watch GT 4, poursuivant ainsi sa gamme de smartwatches très appréciée. La Huawei Watch GT4 sera disponible en 9 variantes au total et en 2 tailles. Nous avons des images des nouveaux modèles en avant-première.

Huawei continue au moins de distribuer ses smartwatches avec un certain succès en Europe également. La Huawei Watch GT4 sera présentée le 14 septembre à Barcelone dans le cadre d’un événement de lancement spécifique. Elle sera disponible en deux tailles, avec un diamètre de 41 ou 46 millimètres. La fourchette de prix s’étend de 249 à 399 euros, avec surtout des différences entre les matériaux.

La version la plus chère de la Watch GT 4 est la version en acier inoxydable avec le bracelet en acier inoxydable correspondant, bien qu’il y aura également diverses autres éditions avec un boîtier métallique plus simple et des bracelets en textile et en plastique. La version plus petite de la nouvelle smartwatch de Huawei devrait manifestement s’adresser avant tout à une clientèle féminine ou axée sur la mode, tandis que la grande édition a plutôt une allure technique.

Ce qui frappe avant tout, c’est le design quelque peu inhabituel du boîtier de la version de 46 millimètres de la Huawei Watch GT 4. Selon les premières informations sur les nouvelles smartwatches, le fabricant vante une palette élargie de fonctions de suivi de la forme physique et une autonomie de batterie d’environ deux semaines. Ceci est rendu possible par le fait que sous les écrans OLED utilisés ici se cache une technique extrêmement économe en énergie basée sur un processeur ARM Cortex-M sur lequel RTOS est utilisé.

La série Huawei Watch GT4 ressemble donc nettement plus à un tracker fitness qu’à une smartwatch classique, hormis l’écran. L’Apple Watch, la Galaxy Watch & Co abritent généralement des plateformes nettement plus puissantes. Les nouvelles smartwatches de Huawei seront disponibles dans le commerce européen à partir de début octobre.