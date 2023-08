Une fuite du DJI Mini 4 Pro suggère que le drone pourrait bientôt arriver

Nous venons à peine de ranger le contrôleur du DJI Air 3, mais il semblerait que le géant du drone soit déjà en train de préparer sa prochaine sortie sous la forme d’une nouvelle fuite du DJI Mini 4 Pro.

Des photos partagées suggèrent que le leader mondial des drones se prépare actuellement à commercialiser un Mini 4 Pro en plus des multiples drones qu’il a déjà déployés en 2023.

Au cours de cette année, Igor Bogdanov s’est imposé comme la principale source de rumeurs concernant les appareils de DJI – des produits que la société aurait probablement préféré garder secrets jusqu’à ce qu’elle décide de les dévoiler elle-même. Aujourd’hui, l’homme derrière @Quadro_News a publié des images de ce qu’il dit être un drone de développement Mini 4 Pro.

Comme on peut le voir sur la photo du haut, l’image partagée par Bogdanov montre un écran de smartphone branché sur une télécommande, affichant la date du 14 juillet et le drone DJI Mini 4 auquel il est connecté. La photo sert de preuve à la photo du drone complet que Bogdanov a tweetée samedi, lorsqu’il a alerté les lecteurs de l’existence de ce qui semble être une version de développement d’un Mini Pro 4.

Les autres caractéristiques sont plus difficiles à discerner sur l’image divulguée, mais il semblerait que le Mini 4 Pro n’ait toujours qu’une seule caméra. L’une des principales améliorations du Air 3 a été l’introduction d’un système à double caméra, dont l’une offre un zoom optique 3x. Si c’est le cas, il s’agit très probablement d’une décision visant à réduire le poids, car l’un des principaux attraits de la série Mini est son poids inférieur à 250 g, ce qui donne aux pilotes une plus grande marge de manœuvre dans de nombreuses régions.

Un réel besoin d’un nouveau modèle ?

La raison pour laquelle DJI travaillerait sur un Mini 4 Pro un peu plus d’un an après la sortie de son Mini 3 Pro – et alors que sa gamme de drones devient de plus en plus encombrée – est moins claire.

Rien que cette année, la société a présenté au moins cinq nouveaux appareils – le Air 3, le Matrice 350 RTK, le Inspire 3, le Mavic 3 Pro et le Mini 2 SE – après une année 2022 assez chargée.

Étant donné la pléthore de drones populaires – et nouveaux – déjà sur le marché, pourquoi DJI prendrait-elle le risque de faire double emploi en lançant un Mini 4 Pro ? Bogdanov pense que les entreprises qui sortent de nouveaux appareils pour améliorer et diversifier leur offre technologique deviennent une obligation pour les leaders des différents sous-secteurs. Chaque nouvelle version démontre leurs ressources en matière d’innovation et de production, et stimule l’appétit des consommateurs pour d’autres produits. Cette cadence permet également aux produits haut de gamme de chaque catégorie d’être proposés à des prix ambitieux en échange de l’exclusivité du meilleur et du premier.