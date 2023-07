DJI lance son nouveau drone Air 3 avec deux caméras principales, jusqu’à 46 minutes de temps de vol

Au cours de l’année écoulée, DJI a été extrêmement occupée à consacrer des ressources à l’innovation dans le domaine de la photographie. Hier, la société annonce un tout nouveau système dans le cadre de sa gamme Air, la troisième itération de l’un de ses appareils les plus en vue.

Le DJI Air 3 pousse le savoir-faire de l’entreprise encore plus loin dans la stratosphère, permettant aux pilotes de drones, qu’ils soient vétérans ou nouveaux, d’avoir une chance de voir le monde de l’une des manières les plus claires et les plus alléchantes qui soient.

Doté d’une caméra CMOS grand-angle de 1/1,3 pouce et d’une autre caméra à téléobjectif 3x de 1/1.3 pouce, le Air 3 montre qu’il n’est pas en reste en ce qui concerne la technologie de la photo. Son objectif grand-angle a un format de 24 mm et une ouverture de f/1.7, tandis que ses grands frères de la caméra téléobjectif offrent une ouverture f/2.8 et un format de 70 mm. Les deux caméras offrent jusqu’à 48 mégapixels en 4K à 60 fps et un mode HDR, ce qui signifie que vous obtiendrez certaines des scènes les plus claires imaginables.

Le plus important pour les pilotes chevronnés est l’autonomie de vol de l’appareil, et il est passionnant de constater que le Air 3 peut durer jusqu’à 46 minutes, selon DJI. Il s’agit d’une augmentation considérable de 48 % par rapport à son prédécesseur le plus récent, le Air 2S.

Comme pour la plupart des drones, le temps de vol dépend uniquement des conditions météorologiques et de l’autonomie de la batterie, il faut donc en tenir compte.

Différents modes de vue

Les caméras du Air 3 peuvent atteindre la 4K à 100 fps et utilisent une nouvelle transition de couleur et d’éclairage pour s’assurer que les paysages et les environnements conservent leurs teintes naturelles lorsque le drone se déplace. Le nouveau produit de DJI s’avère également être l’une des toutes premières options de la série Air à offrir des prises de vue vidéo verticales en 2.7K, ce qui permet de les partager instantanément sur la plupart des réseaux sociaux.

Comme la plupart des produits DJI, le Air 3 est également équipé de fonctionnalités intéressantes au-delà du mode de prise de vue verticale.

Il s’agit notamment des MasterShots, qui sont des séquences cinématiques générées automatiquement à partir des mouvements de la caméra et qui sont fusionnées dans des vidéos, du mode Nuit pour d’excellentes photographies aériennes nocturnes, du mode Hyperlapse, qui est essentiellement un timelapse mais accéléré, du QuickTransfer pour des transferts simplifiés de vidéos et de photos et, pour la toute première fois sur un drone de la série Air, du Waypoint Flight.

Comme s’il n’avait pas fini d’introduire de nouveaux concepts dans la gamme Air, le Air 3 s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité inédite dans sa gamme de prix : la détection omnidirectionnelle d’obstacles. Cela permet aux pilotes du Air 3 d’assurer plus facilement la sécurité du drone face à des obstacles environnementaux invisibles ou inconnus.

Le drone est équipé de capteurs à lentille fisheye à l’avant et à l’arrière qui l’aident à voler en toute sécurité à gauche, à droite, vers l’avant et vers l’arrière sans aucun problème potentiel.

Détection des obstacles

Le Air 3 est également équipé d’un capteur binoculaire et d’un TOF 3D sur la partie inférieure de l’appareil qui l’aide à détecter les obstacles de manière omnidirectionnelle. Lorsqu’un obstacle est détecté, par exemple une branche d’arbre ou un fil électrique, le Air 3 peut également l’éviter grâce à l’APAS 5.0, ce qui rend l’ActiveTrack encore plus sûr.

Enfin, la transmission vidéo O4 du Air 3 n’est pas à dédaigner. Elle donne au nouveau drone DJI la capacité d’atteindre jusqu’à 20 km de distance et offre une stabilité extrême pour les flux en direct. Le Air 3 offre jusqu’à 1080 p à 60 fps pour les diffusions en direct et une bande de fréquence de 5,1 GHz pour un support de transmission encore plus performant.

Prix et disponibilité

Le DJI Air 3 est disponible dans une variété de packs différents, le plus courant étant probablement le DJI Air 3 Fly More combo kit pour 1 549 euros. Le produit seul avec un RC-N2 est proposé à 1 099 euros, ce qui est relativement bon pour un appareil aussi puissant et riche en fonctionnalités que le Air 3. Le kit combiné Fly More avec la RC-N2 au lieu de la RC 2 est proposé à 1 349 euros.

Parmi les accessoires supplémentaires, on trouve le DJI Air 3 ND Filters set, qui comprend un combo de filtres ND pour des vitesses d’obturation plus lentes et des séquences plus fluides, le chargeur de voiture de 65 W et un adaptateur d’alimentation USB-C de 100 W.

Les expéditions commencent aujourd’hui, et n’oubliez pas d’obtenir tout DJI Care Refresh nécessaire pour protéger votre nouveau drone contre les dommages potentiels.