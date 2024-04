Accueil » DJI lance les stations de charge Power 500 et Power 1000 pour drones et plus

DJI Sciences and Technologies fabrique toute une série de technologies différentes, mais elle est surtout connue comme fabricant de drones. La société fabrique et vend des drones commerciaux depuis des années maintenant, la majorité d’entre eux se concentrant sur le montage et la stabilité afin de pouvoir fournir une vidéographie aérienne de qualité experte.

Aujourd’hui, DJI fait une percée significative avec le lancement de ses premières stations de charge, les modèles Power 500 et Power 1000, désormais disponibles aux États-Unis, en Europe et en Australie. La plus robuste des deux, la Power 1000, présente une capacité de batterie de 1 024 Wh et une sortie énergétique de 2 200 W, rendant possible la charge rapide de plusieurs modèles de drones DJI. La DJI Power 1000 pèse 13 kg, tandis que la DJI Power 500, plus petite et compacte, pèse 7,3 kg.

Les temps de charge varient légèrement selon le modèle de drone, mais en moyenne, il faut environ une demi-heure pour recharger. Par exemple, un drone de la série Mavic 3 atteint de 10 % à 95 % en seulement 32 minutes. Pour bénéficier de cette charge rapide, les batteries doivent être équipées de la fonction DJI Power SDC et d’un câble spécial, vendu séparément et spécifique à chaque modèle de drone.

Bien que conçues pour les drones, les stations Power 1000 et Power 500 ne se limitent pas à cette utilisation. Elles sont également capables de recharger une multitude d’autres appareils, des smartphones aux ordinateurs portables, en passant par les projecteurs de cinéma et même les fours. Le Power 1000 est équipé de plusieurs types de ports, y compris deux prises AC, deux ports USB-A, deux entrées USB-C, un port SDC et une entrée SDC Lite, ce qui renforce sa polyvalence.

Comme si cela ne suffisait pas, une fois déchargée, la station peut être rechargée depuis une prise murale ou un chargeur de voiture en 70 minutes, ou atteindre 80 % de charge en 50 minutes. Les modèles incluent également des panneaux solaires vendus séparément, idéals pour les utilisations extérieures comme le camping.

Power 1000 et Power 500 : Disponibilité et prix

La Power 1000 est actuellement en promotion à 999 euros sur le site de DJI, tandis que la Power 500 est à 529 euros, les câbles de charge rapide étant vendus séparément à 19 euros chacun.

Ces nouvelles stations de charge de DJI ne sont pas seulement une avancée pour les utilisateurs de drones, mais elles offrent également une solution de recharge mobile polyvalente et puissante pour une large gamme d’appareils électroniques. Avec leur capacité à soutenir l’utilisation de l’énergie solaire et leur conception robuste, elles sont parfaites tant pour les aventures en plein air que pour les urgences à domicile, marquant ainsi un tournant stratégique pour DJI dans le domaine des solutions énergétiques portatives.