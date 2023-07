Test du DJI Mavic 3 Pro : le roi des drones-caméras est là

Le DJI Mavic 3 Pro est le nouveau venu dans la gamme de drones Mavic de DJI, et c’est le modèle le plus avancé à ce jour. Bien qu’il n’ait pas été annoncé comme le remplaçant direct du Mavic 3, qui est sur le marché depuis près de deux ans, il semble que ce soit le cas, car la différence de prix entre les deux ne laisse pas beaucoup de place au Mavic 3, désormais vieillissant. Le Mavic 3 Pro se présente comme la version plus professionnelle du Mavic 3 Classic, offrant des capacités et des fonctionnalités améliorées qui le rendent plus adapté aux cinéastes et photographes professionnels.

Le Mavic 3 Pro fait essentiellement le lien entre les drones compacts et les systèmes de drones professionnels de plus grande taille tels que le DJI Inspire 3.

La principale caractéristique du Mavic 3 Pro est son système de caméra. Il comprend trois caméras : une caméra grand-angle de 24 mm (la caméra Hasselblad), une caméra téléobjectif moyenne de 70 mm et une caméra téléobjectif de 166 mm. La grande nouveauté est que le 24 mm a été conçu en collaboration avec Hasselblad et qu’il est doté d’un capteur CMOS 4/3 de 20 mégapixels. Il s’agit essentiellement d’un capteur de la même taille que celui que l’on trouve dans de nombreux appareils Olympus et Panasonic, de sorte que le potentiel de qualité de capture d’image est énorme. Les deux autres caméras sont insérées autour du grand 24 mm et peuvent être activées depuis l’application DJI Fly d’une simple pression sur l’écran.

Le système de caméra est également capable de capturer des vidéos 4K à 60 images par seconde, ce qui le rend parfait pour les cinéastes professionnels qui ont besoin de séquences de haute qualité.

Dans l’ensemble, le DJI Mavic 3 Pro est un drone impressionnant qui offre des fonctionnalités et des capacités de niveau professionnel. Son système de caméra est le meilleur du marché à ce prix. Cependant, il n’a pas vraiment de concurrent et il est capable de capturer des images et des vidéos époustouflantes dans presque toutes les situations. Bien qu’il soit un peu plus cher que le DJI Mavic 3, l’investissement en vaut la peine pour les photographes et cinéastes professionnels qui veulent ce qu’il y a de mieux.

Dans la boîte, on retrouve :

DJI Mavic 3 Pro

Sac en bandoulière DJI

2x Câble USB-C vers USB-C

Adaptateur secteur 100 W DJI USB-C

Adaptateur secteur 100 W DJI USB-C pour câble d’alimentation CA

DJI RC Pro

3x Batterie de Vol Intelligente

Station de recharge de batterie DJI Mavic 3 (100 W)

4x Hélices (paire) faible bruit de rechange

DJI Mavic 3 Pro : design

Si vous avez déjà vu un drone DJI, vous reconnaîtrez immédiatement le design général du Mavic 3 Pro. Le drone reprend la palette de couleurs noire et grise de DJI, et cela ne me dérange pas du tout — en général, je trouve que le drone est beau dans son ensemble. Cela dit, mes goûts ne sont pas les mêmes que ceux de tout le monde, et quelques couleurs sympas seraient certainement les bienvenues.

Le DJI Mavic 3 Pro est conçu pour être à la fois durable et léger. En le regardant côte à côte avec le Mavic 3, on constate qu’ils sont presque identiques, la seule différence étant une légère surélévation à l’avant pour loger un objectif légèrement plus grand. Le châssis du drone est fabriqué à partir de matériaux composites à haute résistance et dispose d’un cadre en alliage de magnésium, ce qui lui confère une durabilité accrue et contribue à réduire son poids, bien qu’il soit légèrement plus lourd que le Mavic 3.

Le châssis du drone étant essentiellement le même que celui des deux modèles précédents, il y a peu de changements réels, à l’exception de cette légère modification visant à rehausser l’avant. Sinon, les bras se replient ou pivotent de la manière qui nous est désormais familière sur les drones DJI, la batterie s’extrait à l’arrière. Le drone est livré avec une belle protection pour les moments où il n’est pas utilisé, ce qui permet de garder la caméra en sécurité.

À l’arrière du drone, vous trouverez une porte en caoutchouc qui cache un port USB-C et un emplacement pour carte MicroSD. Vous trouverez également ces ports sur la partie inférieure du contrôleur, ainsi qu’un port HDMI.

La conception du contrôleur est également largement identique à celle des drones de la génération précédente. L’appareil que j’ai testé est livré avec le contrôleur DJI RC Pro, ce qui signifie qu’il dispose de quelques commandes supplémentaires, d’un espace de stockage interne plus important, d’une connexion 4G et d’autres fonctionnalités. La plupart des utilisateurs n’ont pas besoin d’acheter un ensemble avec le contrôleur RC Pro, car le contrôleur DJI RC standard est toujours équipé d’un grand écran et prend en charge la technologie OcuSync 3+ qui permet au drone et au contrôleur de communiquer jusqu’à une distance de 15 km.

La boîte contient également une série d’autres accessoires. Mon pack reçu est livré avec une série d’hélices supplémentaires, deux batteries supplémentaires et un chargeur de batterie, et bien plus encore. Il existe trois offres Mavic Pro au total, plus une offre avec le DJI Mavic 3 Pro Cine.

Bien sûr, une fois que le drone est dans le ciel, son design n’a plus vraiment d’importance — tout ce qui compte, c’est l’expérience de vol.

DJI Mavic 3 Pro : caractéristiques

Le DJI Mavic 3 Pro est doté de nombreuses fonctionnalités qui en font l’un des drones les plus avancés du marché. La caractéristique la plus remarquable est le système de caméra, qui comprend trois caméras distinctes pouvant capturer des séquences dans une variété de formats et de résolutions.

La caméra Hasselblad à grand-angle est la caméra principale du Mavic 3 Pro et est capable de capturer des séquences en 5.1K à 50 fps, 4K à 120 fps. Elle a une résolution effective de 20 mégapixels et un objectif équivalent à 24 mm, avec une ouverture de f/2.8-f/11 en face d’un grand capteur CMOS 4/3. Cet appareil photo prend également en charge une série de modes couleur, notamment Normal, D-Log et HLG/D-Log M, ainsi que le mode vidéo nocturne, qui vous permet de capturer des séquences époustouflantes même dans des conditions de faible luminosité.

En plus de la caméra grand-angle, le Mavic 3 Pro dispose également d’une caméra téléobjectif moyenne et d’une caméra téléobjectif. La caméra téléobjectif moyenne a une résolution effective de 48 mégapixels ou 12 mégapixels et un objectif équivalent de 70 mm avec une ouverture de f/2.8. Elle prend en charge l’enregistrement vidéo 5.1 k à 50 fps, 4K à 120 fps et 1080p à 200 fps et dispose d’un zoom 3-7x, 3x étant un zoom optique.

Le téléobjectif a une résolution effective de 12 mégapixels, un objectif équivalent à 166 mm et une ouverture de f/3,4. Elle prend en charge l’enregistrement vidéo 4K/60fps et 1080p/60fps et dispose d’un zoom 7-28x, 7x étant un zoom optique.

Parmi les autres caractéristiques notables du Mavic 3 Pro figurent ses capteurs avancés d’évitement d’obstacles, qui permettent d’éviter les collisions avec les obstacles situés devant, derrière, au-dessus et au-dessous du drone. Il est également doté d’un système AirSense amélioré qui peut détecter les avions et les hélicoptères à proximité, et le système APAS (Advanced Pilot Assistance System) 5.0 de DJI permet au drone de contourner automatiquement les obstacles.

La sécurité aérienne est toujours une considération majeure lorsque vous volez et ici, pour assurer une sécurité maximale, le Mavic 3 Pro est équipé du système AirSense amélioré de DJI, qui utilise la technologie ADS-B pour détecter les avions et les hélicoptères à proximité. Le système avertit le pilote lorsqu’un aéronef habité se trouve à portée et recommande de prendre les mesures appropriées, telles que l’atterrissage du drone ou la modification de sa trajectoire de vol, ce qui vous apportera une certaine tranquillité d’esprit pendant le vol.

Des modes de vol intelligents

Les modes de vol intelligents incluent FocusTrack, qui permet au drone de suivre les sujets tout en évitant les obstacles, MasterShots, qui filme et édite automatiquement des séquences, QuickShots, qui capture de superbes mouvements de caméra unique tels que Circle et Helix, Panorama, qui capture des photos de 100 Mpx et High-Speed QuickTransfer, qui permet le téléchargement ultra-rapide d’images et de vidéos sur votre téléphone portable.

Dans l’ensemble, le DJI Mavic 3 Pro est un drone doté de nombreuses fonctionnalités, parfait pour les photographes et vidéastes professionnels qui ont besoin de capturer des images de haute qualité dans divers environnements. Son système de caméra avancé, ses modes de vol intelligents et ses fonctions de sécurité en font un outil fiable et polyvalent pour capturer des séquences aériennes époustouflantes.

DJI Mavic 3 Pro : performances

Le DJI Mavic 3 Pro est un drone impressionnant en termes de performances de vol. Avec une durée de vol maximale de 43 minutes, il offre un temps de vol plus long que beaucoup d’autres drones sur le marché, même si le DJI Mavic 3 perd quelques minutes. Cette longue durée de vol signifie que vous pouvez passer plus de temps dans les airs, ce qui vous permet de capturer plus d’images et d’explorer votre environnement pendant de plus longues périodes. Cependant, pour obtenir cette durée de vol, vous devez utiliser la caméra en 1080p à 24 fps et désactiver les fonctions telles que APAS et AirSense. Vous devrez également utiliser la batterie au-delà de sa limite de sécurité pour le retour. J’ai réussi à filmer environ 25 minutes par batterie avec tous les capteurs activés, et à effectuer quelques atterrissages dans ce laps de temps.

En ce qui concerne les fonctions de vol, le Mavic 3 Pro dispose d’une gamme de modes de vol intelligents qui peuvent vous aider à capturer facilement des images époustouflantes. Le drone est doté de la fonction ActiveTrack 5.0, qui permet de suivre des sujets tout en évitant les obstacles, ce qui le rend parfait pour capturer des images d’objets en mouvement tels que des voitures, des vélos et même des personnes. Le drone est également doté de la fonction Spotlight, qui vous permet de garder un sujet dans le cadre pendant que vous faites voler le drone autour de lui, ainsi que de la fonction Point of interest, qui permet au drone de tourner autour de sa proie, créant ainsi des prises de vue cinématographiques époustouflantes.

En testant chacune de ces fonctionnalités, il est intéressant de noter que vous avez besoin d’un espace suffisant pour permettre au drone de se déplacer librement. Dans chaque mode, en particulier celui des points d’intérêt, il était bon de voir les capteurs se mettre en marche pour empêcher le drone de faire marche arrière et de taper des arbres.

Un impressionnant système d’évitement des obstacles

Cela m’amène à parler de l’impressionnant système d’évitement des obstacles. Le drone est équipé de 12 capteurs situés sur son corps, qui peuvent détecter les obstacles devant, derrière, au-dessus, au-dessous et sur les côtés du drone. Cela permet au drone d’éviter les collisions avec des objets, ce qui en fait une option plus sûre pour voler dans des environnements encombrés ou complexes. Le système se déclenche lorsqu’un objet est trop proche et réduit la vitesse du drone pour vous permettre de le suivre ou l’arrête net jusqu’à ce que vous trouviez un autre moyen de contourner l’objet.

Le système fonctionne incroyablement bien, et lorsqu’il se déclenche, c’est généralement pour une bonne raison et il vaut mieux ne pas l’ignorer.

Le Mavic 3 Pro dispose également d’une série d’autres caractéristiques qui en font un appareil agréable à piloter. Sa vitesse maximale est de 68,4 km/h, ce qui le rend suffisamment rapide pour suivre les sujets qui se déplacent rapidement. Le drone a également une portée de 15 km, ce qui vous permet de le faire voler plus loin de votre emplacement et d’explorer encore plus votre environnement. Je n’ai pas pu tester l’une ou l’autre de ces caractéristiques à leur plein potentiel en raison de l’espace disponible et des restrictions de vol en vigueur en France. Cependant, dans les champs où j’ai pu voir son vol complet, il s’est déplacé à un rythme soutenu et la transmission au contrôleur s’est avérée fluide tout au long du vol.

Dans l’ensemble, les performances de vol du Mavic 3 Pro sont excellentes, avec de longues durées de vol, des modes de vol intelligents et des fonctions avancées d’évitement des obstacles.

DJI Mavic 3 Pro : caméras

La grande histoire ici est bien sûr la qualité de la caméra du DJI Mavic 3 Pro, qui est tout simplement à couper le souffle. Avant de parler des caméras, il convient de noter que la transmission vidéo est fluide et nette, avec une latence minimale entre la caméra et l’affichage en direct, et que les images retransmises sont incroyables, du moins sur le petit écran !

Commençons par la caméra Hasselblad, que l’on sélectionne en appuyant sur le 1 à l’écran. Ensuite, de la manière habituelle à l’application DJI Fly, vous pouvez sélectionner chacun des paramètres et options que vous souhaitez pour cette caméra, tels que l’ouverture, la vitesse d’obturation et la sensibilité, ainsi que les profils de couleur.

Pour ce test, j’ai utilisé la nouvelle RS Pro qui est un contrôleur tout simplement exceptionnel avec l’écran intégré pour ne pas avoir à s’encombrer de câbles. En vérifiant les images, la qualité est tout simplement exceptionnelle avec beaucoup de tonalité et de détails qui dépassent de loin la qualité que l’on pourrait imaginer avec un si petit drone.

Le téléobjectif moyen peut être sélectionné en appuyant sur 3x, la caméra et le visuel changent alors lorsque la longueur focale de la caméra est sélectionnée. Une fois de plus, la qualité de l’image est excellente à l’écran et elle est reproduite dans le film avec des détails et des couleurs clairs et nets. La qualité de cet objectif et de cette caméra est bien supérieure à celle du DJI Mavic 3.

Enfin, le téléobjectif peut être sélectionné en appuyant sur le 7x, et là encore, la qualité de cette caméra est superbe. Tout tremblement ou vibration de la caméra que l’on pourrait croire apparent est heureusement inexistant.

L’expérience de DJI avec les capteurs 4/3 de ses systèmes Zenmuse, tels que le X5s, est évidente dans la qualité de la caméra du Mavic 3 Pro. En fin de compte, le Mavic 3 Pro est un drone d’imagerie sérieux qui peut capturer des images d’une qualité incroyable pour une fraction de la taille et du coût des autres drones.

DJI Mavic 3 Pro : autonomie

Le Mavic 3 Pro offre une tonne de technologie, y compris de meilleures caméras — et malheureusement, cela se fait au détriment de la batterie. Alors que le Mavic 3 standard offre une autonomie de 46 minutes, le Mavic 3 Pro offre une autonomie de 43 minutes.

Pour être honnête, la différence n’est pas énorme, mais lorsque l’autonomie des drones est notoirement faible, chaque minute compte. Et ce chiffre suppose que vous n’utilisez pas la technologie d’évitement d’obstacles APAS 5.0.

DJI Mavic 3 Pro : verdict

Le DJI Mavic 3 Pro est un excellent drone qui repousse les limites de ce qui est possible dans une forme aussi compacte. Le système de caméra est exceptionnel et les fonctions de sécurité ajoutées le rendent incroyablement fiable et facile à piloter. La caméra Hasselblad, qui fait partie de la configuration à trois caméras, le distingue de son prédécesseur, le Mavic 3, et constitue une excellente amélioration pour ceux qui recherchent des images de qualité professionnelle.

Bien que le prix soit plus élevé que celui du DJI Mavic 3 Classic, les fonctionnalités supplémentaires du Mavic 3 Pro en font un investissement digne de ce nom pour tous ceux qui souhaitent passer à la vitesse supérieure en matière de photographie par drone. Le système de caméra amélioré et les fonctions de sécurité sont des améliorations significatives qui en font un drone plus robuste et plus fiable pour l’imagerie.

Dans l’ensemble, le Mavic 3 Pro est un excellent choix pour tous ceux qui recherchent un drone compact de haute qualité, capable de produire des vidéos et des photos époustouflantes. Il est parfait pour les photographes professionnels, les vidéastes et les passionnés qui souhaitent obtenir les meilleures images possibles avec un drone compact.

Si vous cherchez un drone juste pour voler, il vaut mieux envisager quelque chose de moins cher, comme le DJI Mavic 3 standard, le DJI Mavic 3 Classic à une seule caméra, ou un drone de la série DJI Mini. En revanche, si vous souhaitez un drone idéal pour capturer des séquences vidéo et que vous n’avez pas l’intention d’acheter le DJI Mavic 3 Pro Cine, le Mavic 3 Pro est peut-être la bonne solution.