Le DJI Mini 2 SE est un abordable drone que vous allez apprécier

DJI a officiellement annoncé le Mini 2 SE, un drone de voyage, quelques jours après sa fuite. Et, il s’avère être une nouvelle option attrayante pour les débutants qui sont heureux de filmer des vidéos en 2,7K plutôt qu’en 4K.

Le Mini 2 SE est une mise à niveau très mineure du DJI Mini SE, qui est actuellement son drone le moins cher et reste en vente (pour le moment). La principale différence entre ces deux drones est que le Mini 2 SE dispose d’un contrôleur plus récent (le DJI RC-N1), et d’un meilleur système de transmission vidéo appelé OcuSync 2.0.

Cela signifie que vous pouvez faire voler le Mini 2 SE beaucoup plus loin que le Mini SE standard (dans le respect des règles en vigueur dans votre région). Cette portée maximale peut atteindre 15 km en France. En revanche, la portée de la Mini SE est de 4 km en France. Cependant, ces distances concernent les zones à faible interférence — faites voler le Mini 2 SE dans une zone urbaine et la portée chute entre 1,5 km et 3 km.

Hormis cette portée et ce contrôleur améliorés, le DJI Mini 2 SE est identique à son prédécesseur. Cela signifie que vous obtenez un capteur CMOS de 1/2.3 pouce qui peut filmer des vidéos de 2.7K à 30 fps (ou des clips 1080p/60p), avec vos séquences stabilisées par un cardan à trois axes. Les photographes peuvent également prendre des photos de 12 mégapixels en format JPEG ou brut DNG.

Comme tous les modèles de la série Mini de DJI, le Mini 2 SE pèse moins de 250 g, de sorte qu’elle n’a pas besoin d’être enregistrée dans certaines régions. Malgré sa taille et son poids, le nouveau drone promet une autonomie de 31 minutes (légèrement supérieure à celle du DJI Mini SE).

Le Mini 2 SE est un peu plus cher que le Mini SE, coûtant 369 dollars. À l’heure actuelle il n’est pas disponible en France.