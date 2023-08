Valve propose désormais des Steam Deck reconditionnés à partir de 339 euros

La Steam Deck de Valve est déjà l’un des PC de jeu portables les plus abordables (et certainement l’un des plus populaires), avec des prix commençant à 419 euros pour un modèle d’entrée de gamme et allant jusqu’à 679 euros pour une configuration haut de gamme.

Aujourd’hui, les joueurs sur ordinateur de poche disposant d’un budget limité pourront bientôt bénéficier d’options encore plus avantageuses : Valve vend désormais des systèmes Steam Deck remis à neuf à des prix réduits.

La nouvelle a été annoncée un peu plus tôt dans la journée, lorsque les pages produits ont été mises en ligne un peu plus tôt que prévu, mais Valve a officiellement commencé à vendre des appareils certifiés et remis à neuf.

Valve précise que chaque Steam Deck remis à neuf bénéficie de la même garantie d’un an qu’un modèle neuf. La société précise que toutes les unités ont été réinitialisées et testées en usine pour s’assurer qu’elles « respectent, voire dépassent, les normes de performance des nouvelles unités de vente », et que la santé de la batterie a été testée. Mais il peut y avoir quelques « défauts esthétiques mineurs », ce qui explique en partie pourquoi ils sont moins chers que les modèles neufs.

Le seul hic, c’est que les stocks sont limités et qu’ils sont susceptibles d’entrer et de sortir en fonction de la fréquence à laquelle l’entreprise reçoit des retours pouvant être remis à neuf.

Voici le prix de vente des modèles remis à neuf :

Steam Deck de 64 Go à 339 euros au lieu de 419 euros

Steam Deck de 256 Go à 439 euros au lieu de 549 euros

Steam Deck de 512 Go à 539 euros au lieu de 679 euros

20 % de remises

Ces remises représentent environ 20 % de réduction pour tous les modèles, et sont équivalentes ou supérieures aux prix les plus bas proposés par Valve à ce jour sur le matériel Steam Deck.

Si vous souhaitez commander un Steam Deck remis à neuf, rendez-vous sur la page Steam de Valve. Comme indiqué précédemment, Valve prévient que « les stocks sont limités » et qu’il faut s’attendre à ce qu’ils « entrent et sortent de stock selon les disponibilités », donc selon le moment où vous consultez la page, il se peut qu’ils ne soient pas encore disponibles à l’achat.