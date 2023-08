La fonction de partage d’écran de WhatsApp quitte la version bêta

WhatsApp a ajouté la possibilité de partager l’écran de votre appareil pendant les appels vidéo, comme c’est déjà le cas avec les services de vidéoconférence tels que Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams. C’est ce qu’a annoncé Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Meta. Vous pouvez lancer le partage d’écran à l’aide de l’icône « Partager » et choisir de partager une application spécifique ou de partager l’écran entier de l’appareil.

Le communiqué de presse de Meta souligne que cette fonctionnalité peut être utilisée pour « partager des documents au travail, regarder des photos en famille, planifier des vacances ou faire des achats en ligne avec des amis, ou simplement aider les grands-parents avec l’assistance technique ». Son lancement fait partie d’une vague de nouvelles fonctionnalités de WhatsApp cette année, qui ont déjà inclus des notes vidéo et des sondages face à la concurrence d’applications de messagerie telles que Telegram, Signal, et sans doute aussi Discord.

Une fois le partage effectué, tout ce qui s’affiche sur votre écran sera enregistré et partagé avec le destinataire. Vous pouvez arrêter le partage à tout moment.

Vous pouvez également utiliser les appels vidéo en mode paysage pour une expérience de visualisation et de partage plus large et plus immersive sur les smartphones. La fonction de partage d’écran arrive sur WhatsApp, des années après l’introduction de la fonction d’appel vidéo en 2016.

La société a commencé à tester le partage d’écran en version bêta sur Android en mai et pour Windows en juin. Aujourd’hui, cette fonctionnalité est déployée pour tout le monde dans la dernière version de l’application WhatsApp.