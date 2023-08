Le OPPO Find N3 pourrait être le smartphone pliable le plus rapide à charger à ce jour

Les smartphones pliables occupent une place de plus en plus importante sur le marché des smartphones. Au cours des derniers mois, nous avons assisté au lancement des Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 de nouvelle génération, ainsi que du nouveau Motorola Razr 40 Ultra et du Google Pixel Fold. Bientôt, nous devrions voir un autre grand fabricant de smartphones, OPPO, dévoiler son prochain smartphone pliable.

Le OPPO Find N3 devrait être commercialisé dans le courant de l’année. Selon MySmartPrice, le smartphone est apparu sur le site de certification 3C en Chine, confirmant son support de la charge filaire de 100 W. Cela fera du OPPO Find N3 le smartphone pliable à charge la plus rapide du marché.

Le numéro de modèle est indiqué comme PHN110, et il sera livré avec un puissant chargeur VCB7CACH, qui prend en charge jusqu’à 100 W de puissance de charge rapide. Ce chargeur dispose à la fois des interfaces USB-C et USB-A, ce qui lui permet de délivrer une puissance de 100 W à partir d’un seul port ou de répartir la puissance de manière égale entre deux ports de 50 W chacun.

Cette caractéristique particulière rend le OPPO Find N3 idéal pour les utilisateurs qui sont toujours en déplacement et qui ont besoin de capacités de charge rapide. Cependant, le temps de charge exact ne peut pas encore être déterminé puisque la capacité de la batterie du smartphone n’a pas été divulguée. Les rumeurs précédentes suggèrent que le OPPO Find N3 sera équipé d’une batterie de 4 800 mAh, mais jusqu’à l’annonce officielle, rien n’est certain.

Avec une charge super rapide de 100 W, le OPPO Find N3 marquera une évolution significative par rapport à son prédécesseur, le OPPO Find N2, qui supporte une charge rapide de 67W. De plus, certaines rumeurs indiquent que le Find N3, contrairement au Find N2, supportera également la charge sans fil, mais nous devrons attendre pour en avoir la confirmation.

OPPO devrait bientôt dévoiler la série OPPO Find N3 en Chine. Cependant, on ne sait pas si elle sera disponible dans d’autres pays – probablement pas en France.