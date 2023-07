Samsung lance le Galaxy Z Flip 5 avec son écran de couverture de 3.4 pouces

Samsung vient d’annoncer le Galaxy Z Flip 5, la nouvelle génération de smartphones à clapet de l’entreprise, lors de son événement « Unpacked » en Corée du Sud, comme elle l’avait promis. Il conserve l’écran principal Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex de 6,7 pouces avec une résolution full HD+ avec un ratio 22:9 et un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz.

L’écran de couverture est désormais plus grand (3,4 pouces), soit 3,78 fois plus grand que le Z Flip 4, et l’écran Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz est désormais plus lumineux, offrant une luminosité maximale de 1 600 nits.

Il offre davantage d’options de personnalisation, y compris des horloges informatives et graphiques qui peuvent s’adapter au design du visage de la série Galaxy Watch 6 de l’utilisateur, et la Flex Windows vous permet d’accéder rapidement et sans effort à des informations utiles.

Il y a des widgets pour vérifier la météo, contrôler la lecture de musique, le contrôle de médias, le widget Google Finance, et vous pouvez passer de l’un à l’autre instantanément avec un pincement de l’écran grâce à l’affichage multi-widgets. L’appareil dispose également de réglages rapides qui vous permettent de consulter l’historique des appels, de répondre à des textes à l’aide de la fonction Réponse rapide avec un clavier complet et de consulter l’historique des discussions. Vous pouvez également accéder à Samsung Wallet.

Une Flex Window plus grande

La Flex Window est désormais plus grande et vous pouvez prendre des photos en mains libres grâce à la FlexCam. Le double aperçu permet à vos amis de se voir dans la fenêtre Flex. Même si le Z Flip5 conserve les caméras principale et ultra-large de 12 mégapixels, il offre des capacités améliorées de photographie nocturne, et l’algorithme de traitement du signal d’image (ISP) alimenté par l’IA réduit le bruit dans les images à faible luminosité tout en améliorant les détails et la tonalité des couleurs, explique l’entreprise.

Le Galaxy Z Flip 5 utilise une plus grande variété de matériaux recyclés que les générations précédentes, notamment du verre et de l’aluminium recyclés avant consommation et des plastiques recyclés après consommation, provenant de filets de pêche, de barils d’eau et de bouteilles en PET mis au rebut. Même le papier utilisé pour la boîte d’emballage est fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés, précise Samsung.

Il est toujours doté d’un cadre et d’un couvercle de charnière en aluminium armé et d’un indice de résistance à l’eau IPX8, mais la Flex Window et la coque arrière de l’appareil bénéficient d’une nouvelle protection en verre Corning Gorilla Victus 2.

L’écran principal est doté d’une couche de dispersion des chocs et d’un dos redessiné pour un affichage plus solide. La charnière Flex améliorée avec module de charnière intégré présente une structure à double rail, diffusant les impacts externes, selon Samsung, et il est maintenant plus mince à 15,1 mm lorsqu’il est plié.

Spécifications du Galaxy Z Flip 5

Écran : Écran full HD+ de 6,7 pouces (2640 x 1080 pixels) 21,9 : 9, Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex avec taux de rafraîchissement adaptatif de 1~120Hz, 425 ppp

Écran de couverture : Écran Super AMOLED de 3,4 pouces (720 x 748 pixels), taux de rafraîchissement de 60 Hz, 306 ppp, protection Corning Gorilla Glass Victus 2

SoC : Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy jusqu’à 3,36 GHz de 4 nm avec GPU Adreno 740

RAM/Stockage : 8 Go de RAM LPDDR5X avec 256 Go/512 Go de stockage UFS 4.0

SIM: Une eSIM et une Nano SIM

OS : Android 13 avec One UI 5.1.1

Caméra arrière : Dual Cam, large 12 mégapixels (f/1,8, 1,8 μm, OIS) + ultra-large de 12 mégapixels (f/2.2, 123° 1,12 μm) ; Vidéo : Jusqu’à 4K à 60 fps

Caméra frontale : 10 mégapixels avec ouverture f/2.2

Connectivité : 5G, 4G, Wi-Fi 6E 802,11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3 LE, USB Type-C, NFC, GPS

Résistant à l’eau (IPX8)

Audio : USB Type-C Audio, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

Dimensions : plié : 85,1 x 71,9 x 15,1 mm, déplié : 165,1 x 71,9 x 6,9 mm ; poids : 187 grammes

Batterie : 3 700 mAh avec charge rapide de 25 W, charge sans fil Qi de 15W, charge sans fil inversée Wireless PowerShare

Prix et disponibilité

Le Galaxy Z Fold 5 est disponible dans les coloris Vert d’eau, Graphite, Crème et Lavande, ainsi que dans une gamme d’accessoires.

Le prix est de 1 199 euros pour la version 256 Go et de 1 339 euros pour la version 512 Go. Il est disponible à la commande dès aujourd’hui et sera mis en vente le 11 août dans certains pays.