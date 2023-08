WhatsApp vous permettra bientôt de définir les permissions de groupe lors de la création d’un message

En outre, WhatsApp teste également un nouveau pack d’avatars , qui comprend des avatars animés. Cela peut aider à rendre les conversations plus interactives et amusantes, en particulier pour ceux qui aiment utiliser cet aspect plus souvent qu’à leur tour.

Cela vous aidera à définir certaines restrictions avant que le groupe ne soit fonctionnel, en particulier lorsqu’il s’agit d’un grand groupe et qu’il serait plus logique pour les administrateurs d’ajouter des restrictions dès le début. Ainsi, lors de la création d’un groupe, vous pourrez désactiver la disparition des messages ou activer/désactiver d’autres autorisations afin de faciliter le processus.

WhatsApp prévoit d’ajouter une nouvelle mise à jour aux groupes, rendant les choses plus pratiques pour les utilisateurs, en particulier les administrateurs, en mettant les choses au clair avant la création d’un groupe. Cette nouvelle fonctionnalité est testée à la fois sur Android et iOS.