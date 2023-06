Voici le Motorola Razr 40 ultra avec son écran OLED pliable de 6,9 pouces

Motorola vient de présenter en Chine le Razr 40 Ultra, son dernier smartphone pliable, comme elle l’avait promis. Il est doté d’un grand écran pOLED LTPO pliable interne de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 1 à 165 Hz et d’une résolution full HD+, et d’un écran pOLED externe de 3,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution full HD+.

Il conserve le SoC Snapdragon 8 Gen 1+ du modèle Razr de l’année dernière. L’écran de couverture, plus grand, offre plusieurs options de personnalisation, notamment la possibilité de modifier la disposition de l’affichage, les polices, les couleurs, le thème et même la taille. Vous pouvez également accéder à plusieurs applications, dont le lecteur de musique, Maps et bien d’autres encore, directement depuis l’écran de couverture.

Le nombre de composants de la charnière a été réduit à 85, et la charnière maintient l’écran à 45°~120°, de sorte qu’il peut tenir debout tout seul sous plusieurs angles. La société affirme qu’elle a subi 400 000 tests d’ouverture et de fermeture.

Le smartphone est doté d’une batterie d’une capacité de 3 800 mAh avec un support de la charge rapide TurboPower de 33W et de la charge sans fil.

Spécifications du Razr 40 ultra

Écran interne — écran FlexView FHD+ pOLED LTPO de 6,9 pouces (2640×1080 pixels), fréquence de rafraîchissement de 1-165 Hz, HDR 10+ 10 bits, gamme de couleurs DCI-P3 de 123 %, luminosité maximale de 1400 nits

Écran extérieur – écran QuickView pOLED 3,6″ (1056×1066 pixels), taux de rafraîchissement de 144 Hz, gamme de couleurs DCI-P3 à 100 %, luminosité jusqu’à 1000 nits, protection Corning Gorilla Glass 7

Puce octa core Snapdragon 8+ Gen 1 de 4 nm avec GPU Adreno 730

8 Go de RAM LPDDR5 avec 256 Go de stockage UFS 3,1/12 Go de RAM LPDDR5X avec 512 Go de stockage UFS 3.1

Android 13

Double SIM (eSIM + nano)

Capteur photo principal de 12 mégapixels avec ouverture f/1.5, OIS, capteur photo autofocus ultra-large de 13 mégapixels, option macro 2,5 cm, ouverture f/2.2

Caméra frontale de 32 mégapixels avec ouverture f/2.4

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

Dimensions : 170,83 (ouvert)/88,42 (fermé) ×74×6,99 mm (ouvert)/15,1 mm (fermé) Poids : 188 g

Capteur d’empreintes digitales latéral

Résistant à la poussière et aux éclaboussures (IP52)

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz) MIMO, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, NFC

Batterie de 3 800 mAh, charge rapide TurboPower 33W, charge sans fil 5W

Prix et disponibilité

Le Motorola Razr 40 Ultra est proposé en coloris Infinite Black, Glacier Blue et Viva Magenta au prix de 5699 yuans (environ 750 euros) pour le modèle 8 Go + 256 Go et 6499 yuans (environ 850 euros) pour le modèle 12 Go + 512 Go. Il est disponible à la commande dès aujourd’hui, et sera mis en vente en Chine à partir du 5 juin.

Nous devrions connaître les prix dans les autres pays plus tard dans la journée, lors de l’événement mondial.