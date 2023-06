Tests du Pixel Fold : comment est évalué le premier smartphone pliable de Google ?

Le Google Pixel Fold a reçu quelques critiques négatives dernièrement, et le buzz autour de l’appareil critique fortement le développement par l’entreprise de son premier smartphone pliable.

En général, la gamme Google Pixel, en particulier les modèles non pliables, reçoit une bonne note de la part des passionnés de technologie et des créateurs de contenu. Cependant, il en va différemment du Pixel Fold, bien qu’il s’agisse d’un appareil relativement nouveau, qui n’est sorti qu’au début du mois de mai.

Le Google Pixel Fold reçoit actuellement des critiques négatives, notamment celle de The Verge, qui le compare à un smartphone pliable de Samsung, et affirme qu’il est loin derrière le Galaxy Z Fold 4 de l’entreprise sud-coréenne.

Tout d’abord, le Pixel Fold et le Galaxy Z Fold 4 partagent le même concept global, mais l’appareil de Google dispose d’un écran de couverture plus large et plus utile que celui du Galaxy Z Fold 4. Le Pixel Fold offre également aux utilisateurs une orientation paysage sur l’écran intérieur. Si cette fonctionnalité est parfaite pour les applications Google, les applications tierces ont du mal à s’acclimater à cet affichage. Lorsqu’il se déplie pour accéder à l’écran plus grand, il peut partager l’écran entre deux apps, mais c’est là que s’arrêtent ses capacités multitâches.

L’article de The Verge affirme également que si le Z Fold 4 a une batterie plus petite, elle est plus fiable et plus durable que celle du Pixel Fold.

Un écran qui a vite déçu

Ars Technica a rapporté que l’écran OLED flexible du Pixel Fold est soudainement mort après seulement quatre jours. Bien que cela puisse également être un problème parmi d’autres smartphones pliables, la conception du Pixel Fold présentait un défaut qui en fait un appareil fragile.

CNET a donné un avis mitigé, mais tout de même une note significative de 7,8 sur 10, citant que plusieurs fonctionnalités exclusives et nouvelles l’emportent sur les inconvénients de l’appareil. Le Pixel Fold apporte toujours d’emblématiques caractéristiques aux utilisateurs investis dans les appareils pliables, notamment un écran extérieur plus grand, plus fin, et un pliage presque sans interstice.

Il vaut la peine de consulter des critiques approfondies pour peser le pour et le contre du Pixel Fold, d’autant plus qu’il s’agit d’un appareil à 1 799 dollars.

Les premières impressions étaient bonnes pour le Google Pixel Fold, mais maintenant qu’il est disponible depuis plus d’un mois, les critiques approfondies l’évaluent loin de ce qui a été dit initialement. Les critiques négatives affluent, mais il reste la première tentative de Google sur un smartphone pliable, et il était encore décent avec quelques développements notables.