Samsung lance le Galaxy Z Fold 5 avec son grand écran pliable de 7.6 pouces

Samsung vient d’annoncer le Galaxy Z Fold 5, son smartphone pliable de nouvelle génération, lors de son événement « Unpacked » en Corée du Sud, comme elle l’avait promis. L’écran Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces à l’intérieur, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, est désormais 30 % plus lumineux, avec une luminosité de 1 750 nits. Il utilise toujours la caméra sous l’écran (UDC) de 4 mégapixels.

En façade, il est doté d’un écran HD+ Dynamic AMOLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Le Snapdragon 8+ Gen 1 du Z Fold 4 est remplacé par le Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Le smartphone est doté du même capteur de 50 mégapixels, d’un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3X et un zoom spatial 30 X.

Il a amélioré le multi-fenêtrage et la continuité des applications, y compris le glisser-déposer dans la barre des tâches et l’optimisation des applications tierces. Le S Pen Fold Edition, introduit dans le Z Fold 3 en 2021, est désormais plus fin et a également été affiné pour offrir une expérience d’écriture supérieure, facilitant l’annotation et l’idéation en temps réel, selon la société.

Le Galaxy Z Fold 5 contient une plus grande variété de matériaux recyclés que les générations précédentes, notamment du verre et de l’aluminium recyclés avant consommation et des plastiques recyclés après consommation, provenant de filets de pêche, de barils d’eau et de bouteilles en PET mis au rebut. Même le papier utilisé pour la boîte d’emballage est fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés, précise Samsung.

Il est toujours doté d’un châssis et d’une charnière en aluminium armé et d’un indice de résistance à l’eau IPX8, mais l’écran de couverture et la vitre arrière bénéficient d’une nouvelle protection en verre Gorilla Victus 2 de Corning.

L’écran principal est doté d’une couche de dispersion des chocs et d’un dos redessiné pour un affichage plus solide. La charnière présente une structure à double rail, diffusant les impacts externes, de sorte qu’il n’y a pas d’espace et que le smartphone est maintenant plus élégant à seulement 6,1 mm lorsqu’il est ouvert.

Spécifications du Galaxy Z Fold 5

Écran QXGA+ 21. 6 h 18 Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces (2176 x 1812 pixels), 374 ppp, taux de rafraîchissement adaptatif de 1~120 Hz, HDR10+, jusqu’à 1750 nits de luminosité maximale

Écran de 6,2 pouces (2316 x 904 pixels) 23. 1:9 HD+ Dynamic AMOLED 2X Cover Display, 402 ppp, taux de rafraîchissement adaptatif de 48~120 Hz, protection Corning Gorilla Glass Victus 2

Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy de 4 nm avec GPU Adreno 740

12 Go de RAM LPDDR5X, 256 Go/512 Go/1 To (UFS 4.0) de stockage

Android 13 avec One UI 5.1.1

Double SIM (nano + nano) et une eSIM

Capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8, OIS, Dual Pixel AF) + capteur ultra-large de 12 mégapixels 123˚ (f/2,2, 1,12 μm) et téléobjectif de 10 mégapixels

(f/2,4 1,0 μm, OIS, PDAF, zoom optique 3x), zoom spatial 30X

(f/2,4 1,0 μm, OIS, PDAF, zoom optique 3x), zoom spatial 30X Caméra frontale de 10 megapixels avec 1,22 μm, ouverture f/2.2 ; 4 megapixels sous l’écran (f/1,8, 2,0μm, FOV : 80˚)

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

Capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté

Résistant à l’eau (IPX8)

Dimensions plié : 154,9 x 67,1 x 13,4 mm, déplié : 154,9 x x 129,9 x 6,1 mm ; poids : 253 g

5G, Double 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 6E (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS avec GLONASS, USB Type-C, NFC

Batterie de 4 400 mAh avec charge filaire de 25W et sans fil de 15W (WPC et PMA), charge sans fil inversée de 4,5 W

Prix et disponibilité

Le Galaxy Z Fold 5 est disponible dans les coloris Bleu, Noir et Crème, ainsi qu’avec une variété d’étuis offrant praticité et style. Deux coloris exclusifs à la boutique Samsung sont le Argent et Cobalt.

Le prix est de 1 899 euros pour 256 Go, 2 039 euros pour 512 Go et 2 279 euros pour 1 To. Il peut être commandé dès aujourd’hui et sera mis en vente dans certains pays à partir du 11 août.