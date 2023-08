OPPO quitte la France, son distributeur exclusif cesse ses activités

2023 a été une année complexe pour OPPO en Europe. Fin mars, des rumeurs ont circulé selon lesquelles OPPO quitterait quatre États membres de l’UE, puis l’entreprise a démenti cette information. Quatre mois plus tard, OPPO pourrait bien quitter la France pour de bon.

Selon Frandroid, Yang Technology, le distributeur exclusif d’OPPO en France, a annoncé qu’il « cesserait ses activités ». Ce retrait pourrait être lié à un litige sur les brevets entre Nokia et OnePlus.

Pour rappel, une rumeur laissait entendre que OPPO et OnePlus allaient se retirer de différents pays européens : Pays-Bas, France, Royaume-Uni et Allemagne. Une déclaration immédiatement publiée par un représentant de OnePlus a réfuté l’information de l’informateur et a noté que « OPPO et OnePlus s’engagent sur tous les marchés européens existants ».

Le différend entre OPPO et Nokia a été porté devant les tribunaux, où la marque chinoise a en fait gagné. Un juge de la Cour de justice de Paris a statué que les brevets de Nokia sont considérés comme « invalides » en raison d’un « manque de nouveauté ». Le procès en première instance a été remporté par OPPO, mais il est fort probable que Nokia fera appel de cette décision de Paris. Quoi qu’il en soit, OPPO a décidé de faire un pas en arrière et a apparemment coupé les ponts avec la France, tout en restant « en attente » en Allemagne.

Les réseaux sociaux de OPPO en France et leur compte Instagram, en particulier, sont restés très discrets.

Qu’est-ce que cela signifie pour les utilisateurs ? Cette nouvelle situation signifie qu’il ne sera bientôt plus possible pour les Français d’acheter des smartphones OPPO directement auprès du distributeur officiel, mais qu’ils devront s’adresser à des revendeurs. Cependant, OPPO affirme que les utilisateurs français pourront accéder aux services après-vente et recevoir les futures mises à jour du système d’exploitation.