Le OnePlus Open pourrait être le smartphone pliable de la marque

Le smartphone pliable de OnePlus pourrait s’appeler « OnePlus Open », selon une nouvelle fuite. La société a confirmé plus tôt cette année qu’elle lancerait un smartphone pliable pour la première fois durant la seconde moitié de l’année, et son lancement semble proche.

Le rapport provient de Max Jambor, un informateur assez fiable, qui a publié l’information sur Twitter. « OnePlus adopte une approche différente pour le nom de son tout premier smartphone pliable ! Laissez-moi vous le présenter : OnePlus Open », a déclaré Jambor dans un tweet.

OnePlus is taking a different approach on the name for it’s very first foldable Smartphone! Let me introduce it to you: OnePlus Open 👐 pic.twitter.com/srXw35UC8j

—Max Jambor (@MaxJmb) July 6, 2023