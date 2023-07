Le prix de l’iPhone 15 Pro Max augmente, les smartphones Android pourraient être les suivants

Jusqu’à présent, les modèles Pro et Pro Max étaient pratiquement identiques, à l’exception de la taille. Le Pro de la génération actuelle mesure 6,12 pouces, tandis que le Pro Max mesure 6,69 pouces. Cependant, on s’attend à ce que la nouvelle génération Pro Max soit dotée de fonctions exclusives qui la distingueront du modèle Pro, comme un nouvel objectif de zoom périscopique. C’est peut-être la raison pour laquelle Apple pourrait choisir d’augmenter le prix de ce modèle uniquement.

