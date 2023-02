Test du OnePlus 11 : retour à la formule gagnante originale de OnePlus

Le OnePlus 11 n’est pas lié à un nouveau venu sur le secteur. OnePlus vend des smartphones sur différents marchés depuis des années, mais celui-ci marque un changement d’approche pour être à la mode et crédible — sans parler du fait qu’il est moins cher — tout en faisant face à ses défis de marque dans un endroit où Apple, Samsung et Google règnent.

OnePlus ne veut plus faire de smartphones « Pro » car il considère qu’un smartphone comme le OnePlus 11 est suffisamment « pro » pour être compétitif à un prix inférieur. Il s’agit, en fait, d’un retour à l’éthique originale de l’entreprise, à l’époque où elle était une entreprise émergente avec une portée de détail minimale. Aujourd’hui, elle affirme vouloir se concentrer sur « l’important » marché nord-américain pour s’imposer comme une alternative viable.

Le joker est en fait Hasselblad. Trois ans après le début de la collaboration entre les deux entreprises, les résultats d’imagerie devraient susciter un regard plus avisé. OnePlus veut s’attaquer aux meilleurs, mais peut-il prendre des photos aussi claires que les leaders du marché ?

Dans la boîte, on retrouve :

OnePlus 11

Câble Type-A vers Type-C

Adaptateur secteur 100 W

Protection d’écran préappliquée

Éjecteur de plateau SIM

Documents (Lettre de bienvenue, Guide de démarrage rapide, Informations de sécurité, Carte de garantie)

Autocollants

OnePlus 11 : design

Le voyage d’autodécouverte de OnePlus au cours des deux dernières années a vu la société supprimer, ajouter et laisser des fonctionnalités sur les smartphones sans sens définitif de la direction. Du moins, c’est le cas si vous incluez le OnePlus 10T dans l’histoire, avec son absence de curseur d’alerte et sa caméra frontale incluse dans un poinçon de l’écran.

Comme c’est le cas pour chaque smartphone phare de OnePlus, le design du OnePlus 11 a été mis à jour pour l’année 2023. Lorsque je montre un smartphone OnePlus à des amis, ils aiment en grande majorité le design. Cela ne rate jamais, et c’était bien le cas pour le 11 également. Le OnePlus 11 existe en une seule taille. C’est un grand téléphone, avec un écran de 6,7 pouces, mais il n’est pas tout à fait aussi large que disons un Galaxy Ultra.

La conception est principalement analogue au OnePlus 10 Pro, dos en verre, châssis en aluminium, et vous avez également le traditionnel curseur d’alerte sur le côté, également connu comme le bouton de sourdine, qui est super pratique. Le verre est le Gorilla Glass Victus de Corning à l’avant et l’ancienne génération Gorilla Glass 5 à l’arrière.

Le bouton d’alimentation et le curseur d’alerte se trouvent sur la droite, les boutons de volume — sur la gauche. En bas, vous avez un port USB-C (uniquement en vitesse USB 2.0). Et cette fois, vous avez même un indice IP officiel : le OnePlus 11 est classé IP64 pour une certaine protection contre l’eau et la poussière.

Le long des bords du téléphone, vous trouverez les suspects habituels : des microphones, un haut-parleur inférieur (capable d’un son stéréo assez génial lorsqu’il est associé à l’écouteur), le bouton d’alimentation et la bascule de volume, ainsi qu’un plateau pour carte SIM. OnePlus a également ramené le curseur d’alerte après son absence sur le 10T l’année dernière, et franchement, je ne pourrais pas être plus soulagé. C’est l’une des meilleures fonctionnalités de l’entreprise, un basculement rapide pour vos bascules de notification que chaque téléphone Android devrait avoir.

Les doubles haut-parleurs ont reçu une mise à niveau bienvenue avec des sous-aimants doubles et un algorithme basse fréquence NLC, tous des mots fantaisistes, mais en réalité la qualité audio est sensiblement améliorée.

Deux coloris

Le smartphone est disponible en deux coloris : un modèle vert et un modèle noir. Le vert présente une finition en verre lisse, tandis que le noir est doté d’un nouveau type de revêtement qui scintille lorsque la lumière le frappe sous certains angles.

C’est une amélioration visuelle par rapport au OnePlus 10 Pro, dont le module caméra plus dominant formait une bosse légèrement plus grande et une finition moins agréable. Ici, l’aspect se marie joliment avec les lentilles, réalisant une finition plus raffinée.

OnePlus 11 : écran

L’avant n’est pas trop mal non plus. Vous avez ici un écran OLED de 6,7 pouces, qui est légèrement effilé sur les côtés.

La résolution est de 1440p pour des détails extracroustillants, et il prend en charge un taux de rafraîchissement dynamique qui va de 1 Hz jusqu’à 120 Hz, grâce à la technologie LTPO 3.0. L’option 1 Hz est idéale si vous utilisez la fonction AOD (Always-on Display), car elle consomme moins d’énergie qu’auparavant.

OnePlus ne divulgue pas la technologie du panneau, mais des sources non officielles indiquent qu’elle utilise l’ancien panneau OLED Samsung E4, plutôt que les panneaux E6 plus récents. Il s’agit d’un léger compromis par rapport aux autres nouveaux smartphones 2023 et cela devrait se traduire par une répartition des couleurs de l’écran pas tout à fait aussi bonne que sur la dernière génération et une luminosité de pointe plus faible que les flagships 2023 plus haut de gamme.

En termes de biométrie, le OnePlus 11 utilise un capteur d’empreintes digitales optique à l’écran. OnePlus a traditionnellement certains des capteurs d’empreintes digitales les plus rapides de l’industrie et nous ne nous attendons pas à ce que cela change sur le 11. En outre, vous aurez un déverrouillage du visage par la caméra frontale, donc ce n’est pas un type de Face ID sécurisé en 3D, mais c’est toujours agréable à avoir.

Un retour haptique de folie

Il est également utile de mentionner que OnePlus apporte un tout nouveau moteur de vibration, 67 % plus grand que le précédent qu’il avait, et il l’appelle humblement « le roi des moteurs Android ». Cela permet une haptique délicate lors de la frappe, alors que vous ne manquez toujours pas les appels et les notifications. De plus, pour la première fois, cela vous permet d’expérimenter la « double vibration », ce qui sera particulièrement utile dans les jeux.

OnePlus 11 : spécifications

OnePlus n’a pas une grande réputation en matière d’appareils photo, mais elle a toujours impressionné par son souci constant de performance et de rapidité. Le OnePlus 11 s’appuie sur cette base de vitesse.

Sous le capot, le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm alimente les fonctions de l’appareil, et avec un GPU plus puissant — y compris le support du ray tracing — OnePlus envisage ce smartphone à la fois comme un appareil de jeu et un outil de développement pour créer du contenu de réalité étendue (XR) pour que les utilisateurs puissent voir à travers le smartphone.

En effet, le smartphone est également très bien optimisé pour les joueurs. Vous pouvez jouer à plus de 100 jeux grand public à 120 images, avec une résolution plus élevée et une qualité de jeu HDR au-delà des paramètres de qualité natifs. En outre, vous avez ce que OnePlus appelle le moteur de stabilisation des images de jeu HyperBoost 2.0, qui assure des taux d’images élevés et stables dans les jeux. C’est vraiment impressionnant !

Il existe des configurations de 8 et 16 Go, avec des options de 128 ou 256 Go de stockage ; j’ai le modèle 16 Go + 256 Go en test. N’oubliez pas que le système d’exploitation et ses fichiers occupent à eux seuls 20,6 Go, ce qui est assez important si vous optez pour la version 128 Go. La technologie RAM-Vita de OnePlus peut utiliser le stockage embarqué disponible pour augmenter la RAM existante de 4, 8 ou 12 Go supplémentaires. Je n’ai jamais été confronté à une situation où je devais aller aussi loin, mais c’est là au cas où le besoin se ferait sentir.

Il s’agit d’un smartphone double SIM, double actif qui peut soit avoir deux SIM 5G, soit une carte SIM 5G et une carte SIM 4 G. Il prend également en charge l’eSIM.

OnePlus 11 : logiciel

Le OnePlus 11 est livré avec Android 13, mais la surcouche qui le recouvre diffère selon le modèle. Les modèles américains et mondiaux fonctionnent sous Oxygen OS, tandis que la version chinoise a ColorOS 13. L’OS présente sa nouvelle conception Aquamorphic, ainsi qu’une commodité, une fiabilité et une sécurité améliorées. Il y a quelques nouvelles fonctionnalités logicielles telles que AI System Booster, Smart Launcher, Sidebar Toolbox, Private Safe 2.0, etc.

Dans l’ensemble, OxygenOS 13 est fluide, légère et remplie de fonctionnalités soignées sans beaucoup de bloatwares. Il y a quelques applications préinstallées, mais elles peuvent être désinstallées.

Mes seules plaintes avaient à voir avec certains comportements ennuyeux autour des notifications. On s’inquiète également de voir OxygenOS devenir de plus en plus analogue à ColorOS, mais de manière réaliste, cela n’affecte pas le consommateur final de manière significative.

La surcouche OxygenOS est propre et très bien optimisée, et pour la première fois, OnePlus promet quatre ans de mises à jour majeures du système d’exploitation, ce qui signifie qu’il recevra Android 17, tout comme le Galaxy S23 Ultra. Et il aura également 5 ans de mises à jour de sécurité bimensuelles.

Ce sont d’excellentes nouvelles, car OnePlus n’avait pas auparavant le support logiciel le plus long, et le 11 corrige enfin cela.

OnePlus 11 : caméras

Le OnePlus 11 dispose d’une gamme de caméras plus complète que les précédents modèles. Le plus remarquable est le capteur photo large de 50 mégapixels (équivalent 24 mm) utilisant le capteur d’image IMX890 de Sony avec une ouverture f/1,8. Il n’y a qu’une seule façon de prendre des photos à pleine résolution avec cet appareil, et c’est en mode Hi-Res. Sinon, le pixel binning permet de conserver une résolution de 12,5 mégapixels. Il n’y a pas de capteur de type 1 pouce ici, comme nous l’avons vu chez d’autres marques dernièrement, mais le capteur de type 1/1,56 capturera des photos en basse lumière et de nuit avec 1,0μm.

Le téléobjectif portrait de 32 mégapixels (équivalent 50 mm) utilise le capteur IMX709 de Sony. Il est assez bon en tant que type 1/2.74 avec une ouverture f/2.0, et constitue une amélioration significative par rapport au précédent capteur de 8 mégapixels, même si l’équivalent focal a été réduit.

L’ultra-large de 48 mégapixels (équivalent 14 mm) utilise un meilleur capteur d’image Sony IMX581 par rapport au capteur JN1 de Samsung utilisé auparavant. Il conserve le champ de vision de 115 degrés et l’ouverture f/2.2, et est conçu pour bénéficier de la reproduction des couleurs d’Hasselblad, puisque ces modes sont également accessibles par l’ultra-large. En choisissant cette voie, OnePlus abandonne également le champ de vision élargi à 150 degrés et les modes fisheye qu’il a expérimentés sur le OnePlus 10 Pro.

Ensuite, il y a la caméra frontale de 16 mégapixels avec ouverture f/2.4 utilisant un capteur d’image Sony IMX471 avec mise au point fixe et stabilisation électronique de l’image.

Comme auparavant, il est possible de prendre des photos en 10 bits, y compris avec la gamme de couleurs DCI-P3, des options que vous devez activer dans les paramètres de l’application appareil photo. Cela ne fonctionne toujours qu’avec les modes Photo et Nuit, et vous ne pouvez voir les résultats que sur un appareil ou une application prenant en charge la couleur 10 bits. Ces images sont enregistrées au format HEIF, mais vous pouvez les convertir en JPEG dans l’application Galerie en appuyant sur Plus > Convertir en JPEG, où une copie sera enregistrée pour que vous disposiez des deux formats.

Voici quelques retours d’expérience.

Capteur photo principal : Il est évident que le OnePlus capture des couleurs plus chaudes qui semblent plus agréables à notre œil pendant la journée, par rapport à l’exposition plus sombre du Pixel. Les deux capturent une bonne quantité de détails et des photos claires pendant la journée.

Il est évident que le OnePlus capture des couleurs plus chaudes qui semblent plus agréables à notre œil pendant la journée, par rapport à l’exposition plus sombre du Pixel. Les deux capturent une bonne quantité de détails et des photos claires pendant la journée. Photos de nuit : En basse lumière, le OnePlus préfère des expositions plus claires, ce que certaines personnes peuvent préférer, mais cela se fait au détriment du bruit qui se glisse dans les zones plus sombres des photos. Le Pixel privilégie une exposition plus sombre, mais il capture des détails plus nets. Les deux smartphones reconnaissent automatiquement les conditions de faible luminosité et déclenchent une prise de vue en « mode nuit automatique », que vous pouvez désactiver si vous préférez obtenir une photo plus naturelle et plus sombre

: En basse lumière, le OnePlus préfère des expositions plus claires, ce que certaines personnes peuvent préférer, mais cela se fait au détriment du bruit qui se glisse dans les zones plus sombres des photos. Le Pixel privilégie une exposition plus sombre, mais il capture des détails plus nets. Les deux smartphones reconnaissent automatiquement les conditions de faible luminosité et déclenchent une prise de vue en « mode nuit automatique », que vous pouvez désactiver si vous préférez obtenir une photo plus naturelle et plus sombre Capteur photo ultra-large : De la même manière que pour l’appareil photo principal, le OnePlus 11 privilégie des couleurs plus chaudes et une exposition plus lumineuse avec son capteur photo ultra-large pendant la journée. Cependant, la nuit, le Pixel fait un bien meilleur travail en maintenant le bruit à presque rien, alors que la photo du OnePlus a beaucoup de bruit

: De la même manière que pour l’appareil photo principal, le OnePlus 11 privilégie des couleurs plus chaudes et une exposition plus lumineuse avec son capteur photo ultra-large pendant la journée. Cependant, la nuit, le Pixel fait un bien meilleur travail en maintenant le bruit à presque rien, alors que la photo du OnePlus a beaucoup de bruit Téléobjectif et zoom : Au niveau de zoom 10X, le Pixel capture un cliché beaucoup plus détaillé et plus propre, ce que l’on pouvait attendre de lui, tandis que le OnePlus capture un cliché très médiocre. Au zoom 2X, l’objectif natif du OnePlus fait une différence positive et vous pouvez voir qu’il capture plus de détails et une image globalement meilleure

: Au niveau de zoom 10X, le Pixel capture un cliché beaucoup plus détaillé et plus propre, ce que l’on pouvait attendre de lui, tandis que le OnePlus capture un cliché très médiocre. Au zoom 2X, l’objectif natif du OnePlus fait une différence positive et vous pouvez voir qu’il capture plus de détails et une image globalement meilleure Mode portrait : Le OnePlus 11 est capable de capturer des clichés très agréables en mode portrait et le zoom 2X est une aubaine pour les portraits

OnePlus 11 : autonomie

La batterie du OnePlus 11 a une capacité de 5 000 mAh, ce qui est devenu la norme de facto parmi les smartphones phares Android de grande taille.

Ce qui n’est pas si ordinaire, c’est la vitesse de charge incroyablement rapide du smartphone. Vous bénéficiez d’une vitesse de charge maximale de 100 W, ce qui constitue une mise à niveau intéressante par rapport au 10 Pro. Voici quelques mesures :

17 minutes — 65 %

27 minutes — 100 %

C’est super impressionnant ! OnePlus promet que malgré ces vitesses de charge rapides, il n’y aura pas de dégradation rapide de la santé de la batterie et une batterie devrait durer environ quatre ans avant de devoir être remplacée, ce qui, selon la société, est deux fois plus long que les concurrents.

Bien sûr, cette vitesse de charge n’est pas tout à fait un record du monde, celui-ci est actuellement détenu par Xiaomi et son système de charge de 210W (charge complète en moins de 10 minutes).

Le OnePlus 11 ne prend pas en charge la charge sans fil, mais ce n’est pas une grande perte avec ce type de vitesses de charge filaire.

OnePlus 11 : verdict

Le OnePlus 11 met l’accent sur les performances et se présente comme l’un des meilleurs smartphones pour les joueurs et ceux qui recherchent la vitesse en 2023, mais il apporte également une bonne quantité de mises à niveau au niveau de la caméra et même s’il manque un objectif zoom à longue portée, il semble toujours répondre au besoin dans diverses conditions. Ceux qui prennent des photos de portraits vont également se régaler.

Comme toujours, OnePlus dispose également d’une charge incroyablement rapide et le prix est tout à fait correct cette année. OnePlus semble avoir surmonté la période difficile de 2022 où il avait perdu son identité et occupe un créneau plus spécifique dans le secteur des smartphones. Ce n’est probablement pas le flagship killer qui vous convaincra de passer d’un Galaxy Ultra ou d’un iPhone, mais il semble être le excellent smartphone pour les joueurs et ceux qui apprécient les performances rapides.

Le prix est le principal facteur à considérer pour ce smartphone, car c’est l’un des smartphones les moins chers avec un chipset Snapdragon 8 Gen 2. Donc, si vous voulez un smartphone très puissant sans dépenser de manière extravagante, alors le OnePlus 11 est un excellent appareil.