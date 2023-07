Voici la Honor Pad X9, sa nouvelle tablette à 250 euros

En plus du Honor 90, Honor a également présenté la Honor Pad X9, sa dernière tablette. Il s’agit d’une version rebaptisée de la tablette Honor X8 Pro, qui a été lancée en Chine hier. L’appareil est doté d’un écran y FullView 2K à 120 Hz de 11,5 pouces avec une résolution de 2 000 × 1 200 pixels et un impressionnant ratio écran/corps de 86 %.

Avec son taux de rafraîchissement ajustable pouvant atteindre 120 Hz, la Honor Pad X9 offre aux utilisateurs une expérience visuelle fluide et une expérience moins énergivore pour la batterie, notamment lors d’activités moins exigeantes telles que la lecture d’un livre électronique.

Elle est équipée d’un système audio à 6 haut-parleurs avec la technologie de réglage du son Honor Histen, offrant un son dynamique à 360°. La tablette a un design fin, mesurant seulement 6,9 mm d’épaisseur et pesant seulement 495 g. Elle présente un design déco à double miroir et double anneau.

La Honor Pad X9 est équipée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 685 et d’une batterie d’une capacité de 7 250 mAh qui supporte une charge de 22,5 W. Elle offre jusqu’à 13 heures de lecture vidéo avec une seule charge complète. La tablette est équipée d’une caméra arrière de 5 mégapixels et d’une caméra frontale de 5 mégapixels.

Pensées pour optimiser les performances du système d’exploitation, les technologies Honor OS Turbo X et le GPU Turbo X veillent à ce que le matériel et le logiciel fonctionnent de manière transparente pour améliorer la fluidité, la résistance et la consommation de batterie de la Honor Pad X9. Elles permettent ainsi d’offrir un taux de rafraîchissement élevé, une connectivité optimale et une faible latence tout en répondant aux exigences des utilisateurs en matière de graphismes.

Fonctionnant sous la dernière version d’Android 13, MagicOS 7.1, la Honor Pad X9 offre des fonctions intelligentes telles que Honor Connect, qui permet la collaboration multi-écrans et la fonctionnalité d’écran partagé. Elle prend en charge Google Kids Space, qui offre aux enfants une plateforme sûre et attrayante pour découvrir, créer et apprendre.

Spécifications de la Honor Pad X9

Écran LCD TFT 2K de 11,5 pouces (2000 x 1200), taux de rafraîchissement de 120 Hz, 100%sRGB, luminosité de pointe de 400 nits et 203 ppp

Certification anti-scintillement TÜV Rheinland et certification de niveau bas de lumière bleue

Snapdragon 685

Jusqu’à 4 Go/128 Go de stockage

MagicOS 7.1 basé sur Android 13

Caméra arrière de 5 mégapixels avec ouverture f/2.2 (mise au point automatique) ; enregistrement vidéo jusqu’à FHD

Caméra frontale de 5 mégapixels avec ouverture f/2.2 (Fixed Focus) ; jusqu’à l’enregistrement vidéo FHD

6 haut-parleurs, audio haute résolution

Dimensions : 267,3 x 167,4 x 6,9 mm ; poids : 495 g

Wi-Fi 5 à double bande, Bluetooth 5.1, USB Type-C

Batterie de 7 250 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 22,5 W

Capteurs : lumière, accéléromètre et gravité

Couleur : Space Grey

Prix et disponibilité

La HONOR Pad X9 est disponible dès aujourd’hui en Space Grey à partir de 249,90 € sur hihonor.com