Le smartphone pliable OnePlus Fold pourrait arriver très bientôt

Au début du mois de février, OnePlus a présenté son tout premier smartphone pliable. L’appareil devrait arriver au troisième trimestre 2023. Après de précédentes informations sur la fuite de son calendrier, nous avons quelque chose de nouveau qui corrobore la même chose et quelque chose sur le lieu de lancement également.

Un informateur fiable, Yogesh Brar, via Pricebaba, a affirmé que le très attendu smartphone OnePlus Fold arrivera dans la première moitié du mois d’août et qu’il sera dévoilé lors d’un événement en personne organisé à New York.

Ce calendrier de lancement est logique, car le marché des smartphones pliables se développe rapidement. Avec un lancement prévu en août, le OnePlus Fold peut facilement concurrencer le Google Pixel Fold déjà annoncé, le OPPO Find N2 pliable et le Moto Razr 40 Ultra. Même Samsung devrait dévoiler ses appareils de la série Z Fold dès le mois de juillet.

Le choix de New York comme lieu de l’événement est également logique. Étant donné que OnePlus fait ses débuts dans le domaine des smartphones pliables, il est essentiel pour l’entreprise de percer sur le marché américain des smartphones pliables, qui est pour l’instant dominé par Samsung. Avec l’arrivée de Google, OPPO et Motorola dans le secteur des smartphones pliables, le vent a commencé à tourner. C’est peut-être l’occasion rêvée pour OnePlus de s’imposer comme le digne remplaçant de Samsung sur le marché américain des smartphones pliables.

Pour vous rafraîchir la mémoire, le OnePlus Fold (qui pourrait être présenté sous le nom de OnePlus V Fold) devrait être équipé d’un chipset Snapdragon 8 Gen 2, d’un écran interne pliable de 8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Quad HD+, d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’une batterie de 4 800 mAh, d’une charge rapide de 80 W, de 16 Go de RAM DDR5 et de 512 Go de stockage UFS 4.0. OnePlus reprendra très probablement le partenariat avec Hasselblad pour son appareil pliable également. Attendez-vous à voir OxygenOS 13 basée sur des optimisations Android 14 spécifiquement conçues pour répondre au facteur de forme pliable.

Nous pourrions également assister à la sortie de deux smartphones pliables de OnePlus. Il faut s’attendre à ce que les appareils soient proposés à des prix compétitifs. Il est possible qu’il s’agisse de la version remaniée du OPPO Find N3, qui pourrait également être présentée en août.

Nous avons beaucoup à apprendre sur le premier smartphone pliable de OnePlus. Il serait donc préférable d’attendre que d’autres détails émergent.