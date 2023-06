Samsung confirme la tenue d’un événement Galaxy Unpacked en Corée pour fin juillet

Après des rumeurs, Samsung a confirmé qu’elle organisera la 27e édition du Galaxy Unpacked pour la première fois en Corée du Sud, à Séoul, à la fin du mois de juillet. L’événement aura lieu au COEX à Samseong-dong, Gangnam, une intersection où convergent Teheran-ro, un centre pour les startups innovantes nationales, et Bongeunsa, un temple bouddhiste millénaire.

Depuis plus d’une décennie, en commençant par le tout premier Unpacked en mars 2010 à Las Vegas, Samsung a organisé des Unpacked dans des villes clés du monde entier, notamment New York, Londres, Berlin et Barcelone.

À l’occasion de la 27e édition du son Unpacked, qui se tiendra prochainement à Séoul, Samsung a indiqué qu’elle modifiait l’orientation de l’Unpacked pour les appareils pliables afin de se concentrer sur différentes villes culturelles à la pointe des tendances dans le monde entier, qui s’alignent étroitement sur le thème désigné de chaque événement.

Cette année, Séoul a été choisie en raison de son rôle dans l’influence des tendances mondiales grâce à sa culture dynamique et à son innovation, tout en reflétant la grande confiance de Samsung dans la catégorie des appareils pliables, a déclaré l’entreprise.

La nouvelle génération de sa série pliable offrira une expérience améliorée basée sur des années de R&D et d’investissement, et Samsung a déclaré qu’elle vise à favoriser l’adoption généralisée des smartphones pliables et à consolider sa position en tant que leader de l’industrie et créateur de la catégorie.

Les smartphones pliables mais pas que…

Outre le Samsung Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5, nous pouvons également nous attendre à la présentation de la Galaxy Watch 6, de la série Galaxy Tab S9 et peut-être d’un nouveau Galaxy Buds lors de l’événement Unpacked.

Nous devrions recevoir l’invitation officielle et la date exacte de l’événement Unpacked prochainement.

TM Roh, président et directeur de Mobile eXperience (MX) Business chez Samsung Electronics, a déclaré :