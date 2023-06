Apple visionOS veut faire pour la réalité augmentée ce qu’iOS a fait pour le mobile

by

Construire une plateforme de réalité augmentée n’est pas chose aisée. De grandes entreprises comme Microsoft, Google et Samsung y travaillent depuis des années, tandis que Meta a réorienté l’essentiel de son activité vers ce concept et n’a cessé de s’effondrer depuis. Mais qu’en est-il d’Apple ?

Le géant de la Silicon Valley a récemment annoncé son premier casque de réalité augmentée, le Vision Pro, et espère que cet appareil révolutionnera la façon dont les gens travaillent, socialisent et se divertissent. L’entreprise a une longue expérience dans ce domaine, qui remonte aux premiers jours de l’informatique personnelle, lorsque le Macintosh tentait d’offrir une expérience PC plus centrée sur l’utilisateur.

Depuis, l’iPod a révolutionné notre façon d’écouter de la musique, l’iPhone a changé la donne en matière de smartphones et l’iPad reste bien plus convivial que tout ce qui existe sur la plateforme Android. Rien ne garantit qu’Apple fera du XR un succès, surtout si l’on considère le prix très élevé du nouveau casque. Mais, s’il y a une entreprise qui peut faire de ce concept un succès, c’est probablement Apple. Comme pour la plupart des appareils, une interface utilisateur solide sera essentielle au succès du Vision Pro, et Apple a une grande confiance dans le nouveau système d’exploitation qu’elle a conçu « de A à Z ».

Le prochain casque fonctionnera sous visionOS, un nouveau système d’exploitation puissant conçu pour tout relier et offrir aux utilisateurs une expérience confortable et facile à naviguer.

Il s’agit du premier système d’exploitation conçu spécifiquement pour gérer l’informatique spatiale, et il se targue d’un certain nombre de capacités, notamment le rendu dynamique par fovéation (le Quest 2 a une fovéation fixe, pour référence), ainsi que le moteur RealityKit 3D qui apporte au casque de nombreux effets et capacités magiques en temps réel. Si le nouveau système d’exploitation est résolument tourné vers l’avenir du travail, des interactions et du divertissement, il s’appuie également sur des fondations qu’Apple a posées depuis longtemps.

visionOS emprunte un peu à iOS et à d’autres plateformes

Lors de la WWDC 2023, Apple a déclaré que visionOS a été construit sur les bases établies par ses précédents systèmes d’exploitation, notamment macOS, iPadOS et iOS. En plus de donner au système d’exploitation une base solide, cela devrait également aider les utilisateurs à prendre leurs marques lorsqu’ils utilisent le Vision Pro. Bien que l’appareil soit un terrain inconnu pour Apple, le chevauchement entre les systèmes d’exploitation est susceptible de fournir un niveau de familiarité et d’aplanir toute potentielle courbe d’apprentissage.

visionOS disposera de son propre App Store, mais celui-ci sera rempli d’applications compatibles déjà disponibles sur iPadOS et iOS. Apple affirme que des centaines de ces applications seront prêtes à être téléchargées lors du lancement du produit au début de l’année prochaine. Les jeux sont également possibles, notamment grâce au partenariat d’Apple avec Unity. Le moteur bénéficie d’un « accès complet aux fonctionnalités de visionOS, y compris les gestes natifs », selon Apple, ce qui devrait permettre un grand degré de compatibilité. Comme pour tout ce qui concerne le nouveau casque, nous ne disposons encore que d’informations limitées sur visionOS, ses capacités et l’ensemble de ses fonctionnalités.

Nous attendons beaucoup plus d’informations à mesure que nous approchons de la date de lancement du casque, prévue pour 2024.