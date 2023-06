Voici les caractéristiques clés du Galaxy Z Flip 5

Êtes-vous enthousiaste à l’idée des deux smartphones pliables que Samsung vient de confirmer pour une annonce Unpacked sans doute glamour à Séoul « à la fin » du mois prochain ? Si vous avez besoin d’un petit coup de pouce dans la direction souhaitée par le plus grand fabricant de smartphones au monde, la dernière fuite du Galaxy Z Flip 5 est peu susceptible de faire l’affaire.

En effet, les principales spécifications recueillies par l’habituellement fiable Yogesh Brar à partir de rapports existants et vraisemblablement de ses propres sources internes n’ont rien de surprenant et sont pratiquement identiques à ce que le Galaxy Z Flip 4 a apporté il y a près d’un an à quelques exceptions près, qui ont déjà été détaillées.

Samsung Galaxy Z Flip5 5G – Main: 6.7″ FHD+ AMOLED, 120Hz

– Outer: 3.4″ HD AMOLED

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC

– 8GB RAM

– 128/256GB storage

– 12MP + 12MP main camera

– Android 13, OneUI 5.1

– 3,700mAh battery, 25W charging Launch: 26th/27th July Price: $999 (expected) — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 7, 2023

Avant d’entamer une brève comparaison entre le Galaxy Z Flip 4 de 2022 et le Galaxy Z Flip 5 qui approche à grands pas, dressons une liste rapide de toutes les caractéristiques annoncées aujourd’hui pour ce dernier modèle :

Écran AMOLED principal de 6,7 pouces avec une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Écran AMOLED secondaire de 3,4 pouces avec résolution HD

Processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm

8 Go de RAM

Options de stockage 128/256 Go

Double caméra arrière de 12 mégapixels + 12 mégapixels

Android 13 avec la surcouche One UI 5.1

Une batterie de 3 700 mAh avec une capacité de charge de 25 W

Comme la rumeur l’a suggéré à plusieurs reprises, le Galaxy Z Flip 5 devrait « emprunter » son écran principal, sa mémoire, son stockage, son appareil photo et sa batterie à son prédécesseur raisonnablement populaire. C’est un peu décevant à entendre, mais loin d’être choquant, ce qui pourrait aider Samsung à maintenir le prix de départ de 1 109 euros en dépit d’un climat économique difficile, d’un chipset largement amélioré et surtout d’un écran de couverture considérablement agrandi.

L’écran secondaire de 3,4 pouces devrait afficher une résolution très décente d’environ 750 x 720 pixels, tandis que l’écran pliable principal se contentera probablement des mêmes 2640 x 1080 pixels que son prédécesseur.

De réelles modifications ?

La capacité inchangée de la batterie, quant à elle, permettra à Samsung d’affiner un design déjà étonnant en réduisant légèrement le poids total du produit et, plus important encore, en se débarrassant de la petite, mais gênante fente de la charnière des précédentes générations.

L’absence apparente d’améliorations au niveau de la charge, de la caméra arrière, du stockage et de la mémoire est un peu plus difficile à justifier et à pardonner, surtout s’il n’y aura pas d’option 12 Go de RAM cette fois-ci, ce qui n’a pas vraiment de sens et est probablement une simple omission accidentelle de la part de Yogesh Brar.

Mais, l’expérience logicielle globale pourrait être considérablement améliorée, du moins en ce qui concerne l’écran de couverture, beaucoup plus grand et plus polyvalent.

En termes de design et de durabilité, nous avons des raisons de nous attendre à une palette de couleurs élargie avec de nouvelles saveurs accrocheuses de bleu, vert, platine et jaune qui viendront s’ajouter aux teintes beige, gris, vert clair et rose clair, ainsi qu’à une résistance à la poussière ajoutée à la protection existante contre l’eau du Z Flip 4 pour un indice combiné IP58 inégalé (dans le segment des appareils pliables).