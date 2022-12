OPPO lance le Find N2 et Find N2 Flip, les rivaux directs des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4

Le OPPO Find N a instantanément attiré l’attention lors de son annonce plus tôt cette année, en montrant une prise plus compacte sur le facteur de forme du Galaxy Z Fold. Aujourd’hui, OPPO est de retour avec un successeur, tout en annonçant un tout nouveau modèle pliable.

Le OPPO Find N2 est une suite du Find N, comme vous pouvez vous y attendre, apportant un certain nombre d’améliorations liées au design pour commencer. OPPO a déclaré que le nouveau smartphone pliable pesait 43 g de moins que le Find N original, et était en fait légèrement plus léger que l’iPhone 14 Pro Max. La firme a également affirmé que le Find N2 est plus fin de 1,3 mm que l’appareil original lorsqu’il est ouvert.

La marque chinoise a également réduit le nombre de pièces de la charnière de 138 à 100. En outre, la charnière permet désormais au Find N2 d’offrir une fonctionnalité de style Flex Mode baptisée FlexForm Mode, maintenant la position lorsque l’appareil est ouvert entre 45 et 125 degrés. OPPO ajoute que l’écran du smartphone pliable a été testé jusqu’à 400 000 plis.

Autrement, le Find N2 offre un design aussi tronqué que le modèle original, ce qui le rend plus petit que le Galaxy Z Fold 4. Attendez-vous à un écran de smartphone de 5,54 pouces à 120 Hz (2 120 x 1 080 pixels, 17.7:9) à l’extérieur et un écran pliable de 7,1 pouces à 120 Hz (1 972 x 1 980, LTPO) à l’intérieur. OPPO affirme que le pli sur l’écran pliable a été réduit de 67 % par rapport au Find N original et que vous avez un revêtement antireflet à bord également.

Il est intéressant de noter que l’écran pliable de OPPO suit les traces de Samsung en offrant un support pour un stylet OPPO Pen en option. Donc, ceux qui apprécient l’écriture manuelle/la prise de notes et le dessin pourraient vouloir obtenir cet accessoire avec le Find N2 également.

De belles performances sous le capot

Jetez un coup d’œil sous le capot et vous trouverez un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 ici au lieu du tout nouveau Snapdragon 8 Gen 2. Cependant, c’est toujours un chipset puissant, donc vous ne devriez pas avoir de problème pour exécuter des jeux et des applications exigeants.

Le nouveau smartphone pliable de OPPO embarque également une batterie d’une capacité de 4 520 mAh et une charge filaire de 67 W. Cette dernière est capable d’une charge de 100 % en 42 minutes. Malheureusement, il n’y a pas de charge sans fil sur cet appareil.

Le Find N2 dispose également d’un système de caméra assez solide, avec une caméra principale de 50 mégapixels (IMX890, OIS, 24 mm), une caméra ultra-large de 48 mégapixels (IMX581, 14 mm), et une caméra téléobjectif 2x de 32 mégapixels (IMX709). Cette dernière caméra est également dotée d’un filtre de couleur RGBW, OPPO affirmant que cela devrait permettre d’améliorer la sensibilité à la lumière de 60 % et de réduire le bruit de 35 %. Attendez-vous à une caméra de 32 mégapixels sur chaque écran pour les selfies et les appels vidéo. Les autres caractéristiques liées à la caméra comprennent une puce d’imagerie MariSilicon X personnalisée pour améliorer les vidéos 4K à faible luminosité et 4K HDR, le mode Hasselblad XPan, un mode pro/manuel de marque Hasselblad et la prise en charge du mode FlexForm.

D’autres spécifications et caractéristiques qui méritent d’être mentionnées comprennent le Bluetooth 5.3, Color OS 13 en tant que surcouche d’Android 13, de doubles haut-parleurs, un verre Gorilla Glass Victus sur l’écran du smartphone, un capteur d’empreintes digitales latéral, et du Wi-Fi 6. Fait intéressant, le smartphone pliable de OPPO a également un support pour un stylet OPPO Pen en option.

Oppo Find N2 Flip révélé

Le fabricant chinois a également montré son premier smartphone pliable à clapet, baptisé Find N2 Flip. Conformément aux fuites, la caractéristique principale du Flip est son écran de couverture de 3,26 pouces, éclipsant l’écran externe du Galaxy Z Flip 4. Vous obtenez également un écran pliable de 6,8 pouces à 120 Hz, OPPO mentionnant que l’écran a un pli réduit.

OPPO a également confirmé quelques autres détails, tels qu’une batterie d’une capacité de 4 300 mAh, une charge filaire de 44W et une charnière de seconde génération. La société n’a pas révélé de caractéristiques supplémentaires à ce jour.

Disponibilité

Le Find N2 est disponible dans un modèle de base 12 Go de RAM et 256 Go de stockage en Chine, ainsi que dans une variante 16 Go et 512 Go. Le prix n’a pas été annoncé au moment de la publication. Vous espérez l’acheter en France ? Eh bien, OPPO a déclaré aux journalistes lors d’un prébriefing qu’un lancement mondial est toujours en cours de discussion.

Néanmoins, l’appareil sera disponible en noir, vert et blanc, la première option ayant un dos en cuir.

Concernant le Find N2 Flip, OPPO France vient de mentionner que le smartphone arrivera sur le marché français prochainement, peut-être au moment du CES 2023 !