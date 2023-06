Safari devient plus convivial avec les Clés d’accès (Passkeys) de groupe

En ce début de semaine, lors de la conférence annuelle WWDC d’Apple, le casque Vision Pro et d’autres nouveautés matérielles ont occupé le devant de la scène, mais, enfouie dans les mises à jour logicielles à venir, la société a mentionné quelques améliorations pratiques destinées à renforcer la sécurité sur l’ensemble de ses plateformes tout en rendant la collaboration plus facile.

Dans le cadre de macOS Sonoma, ainsi que d’iOS 17 et d’iPadOS 17, une nouvelle fonctionnalité pour les mots de passe et les clés d’accès au trousseau iCloud dans le navigateur Web Safari permettra désormais aux membres d’une famille de partager facilement leurs comptes.

Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient se contenter de déposer les mots de passe par AirDropping et d’informer les détenteurs de comptes partagés de la mise à jour de leurs informations d’identification. Cependant, le géant de la technologie a introduit un nouvel espace sécurisé pour stocker les mots de passe et les clés d’accès partagés.

Le déploiement et l’adoption relativement lents des Clés d’accès (Passkeys) n’ont pas été facilités par le fait que les membres d’une famille n’ont pas pu maintenir à jour leurs identifiants de connexion partagés sur les appareils de différents utilisateurs, mais avec cette mise à jour, on peut espérer que davantage d’utilisateurs migreront vers la méthode de connexion sans mot de passe et plus sécurisée.

Une mise à jour bienvenue

Dans un communiqué de presse, la société a déclaré : « Pour faciliter et renforcer la sécurité du partage des mots de passe et des clés d’identification, les utilisateurs peuvent créer un groupe et partager un ensemble de mots de passe. Tous les membres du groupe peuvent ajouter des mots de passe et les modifier pour les mettre à jour. Le partage étant effectué par le biais du Trousseau iCloud, les données sont chiffrées de bout en bout. Par ailleurs, les codes de vérification à usage unique reçus dans Mail sont désormais renseignés automatiquement dans Safari, pour que les utilisateurs se connectent en toute sécurité sans avoir à quitter leur navigateur ».

Outre les mises à jour du trousseau, Safari a également bénéficié d’améliorations visant à rendre la navigation privée plus sûre, ainsi que de la prise en charge des profils d’utilisateur, qui permettent de séparer les sessions de navigation personnelles des sessions de travail et autres catégories, ce qui constitue un gain de productivité appréciable.