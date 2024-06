Accueil » Google Docs et Slides : La saisie vocale arrive sur Safari et Edge

Google permet désormais aux utilisateurs d’éditer des documents dans Google Docs et des notes de présentation dans Google Slides à l’aide de leur voix, ainsi que d’activer les sous-titres automatiques lors des présentations dans Slides. Jusqu’à présent, ces fonctionnalités étaient réservées aux utilisateurs de Google Chrome.

Cependant, ce week-end, le géant de la recherche a annoncé l’expansion de ces fonctionnalités à d’autres navigateurs, notamment Safari et Edge, marquant ainsi une étape importante vers une interaction plus inclusive et accessible pour les utilisateurs de Google Docs et Slides.

Désormais, si vous utilisez Safari ou Edge, vous pourrez activer la saisie vocale ou les sous-titres automatiques. Une fois ces options activées, le navigateur contrôlera le service de reconnaissance vocale, déterminera comment la parole est traitée, puis enverra les données textuelles à Google Docs et Google Slides.

Il est important de noter que ces fonctionnalités sont uniquement disponibles sur les versions de bureau pour le moment. De plus, les administrateurs pourront décider quels navigateurs seront pris en charge dans leur domaine.

Le déploiement de ces nouvelles fonctionnalités prendra jusqu’à 2 semaines pour être disponible pour tous les utilisateurs dans les domaines Rapid Release. En revanche, pour les domaines Scheduled Release, le déploiement commencera le 11 juin et prendra jusqu’à 3 jours pour se terminer. Ces nouvelles options de saisie vocale et de sous-titres automatiques dans Safari et Edge seront accessibles à tous les clients de Google Workspace, aux abonnés individuels de Google Workspace et aux utilisateurs possédant des comptes Google personnels.

Renforcer les outils d’accessibilité de Google

Avec cette expansion, Google continue de renforcer l’accessibilité de ses outils en permettant à un plus grand nombre d’utilisateurs d’interagir avec ses produits de manière plus intuitive et inclusive. Les utilisateurs de Safari et Edge peuvent désormais profiter des fonctionnalités avancées de saisie vocale et de sous-titres automatiques, rendant ainsi les documents et les présentations plus accessibles et faciles à utiliser.