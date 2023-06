L’arrivée de Messi en MLS est énorme pour Apple et le Season Pass de la MLS

Oubliez le Apple Vision Pro ! Lionel Messi a trouvé une nouvelle maison, et c’est une grande victoire pour Apple. Lionel Messi jouera pour l’Inter Miami.

Et maintenant que le plus grand footballeur vivant du monde se dirige vers les États-Unis et la Major League Soccer, l’abonnement MLS Season Pass d’Apple est sur le point d’enregistrer ce qui sera sans aucun doute une augmentation considérable du nombre d’abonnés.

Combien d’abonnements MLS Season Pass seront-ils ajoutés à la suite de ce transfert ? Nous ne le saurons probablement pas. Apple ne donne pas de chiffres. La MLS non plus. Mais ce qui est certain, c’est que si vous voulez regarder tous les matches de l’Inter Miami, vous aurez besoin du MLS Season Pass. Apple le sait. La MLS le sait. Et Messi le sait.

Juste avant l’officialisation du transfert (ou du moins jusqu’à ce que Messi entre sur le terrain dans le sud de la Floride), The Athletic a rapporté que « la MLS et Apple ont discuté de la possibilité d’offrir à Messi une part des revenus générés par les nouveaux abonnés au MLS Season Pass ». Il s’agit d’un joueur sur les quelque 870 qui composent les listes de 30 joueurs des 29 équipes, en supposant que d’autres n’obtiennent pas la même chose.

Pour sa part, la MLS a publié une déclaration, disant : « Nous sommes heureux que Lionel Messi ait déclaré son intention de rejoindre l’Inter Miami et la Major League Soccer cet été. Bien qu’il reste encore du travail pour finaliser un accord formel, nous sommes impatients d’accueillir l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps dans notre Ligue ».

Un prix réduit

C’est le genre de chose que nous n’avons pas vraiment vu à l’ère du streaming. Mais là, on parle de Messi ! Comme le soccer (football !) ne bénéficie pas de la même couverture télévisuelle aux États-Unis que la NBA, la NFL ou la Major League Baseball, tout le monde n’a pas la possibilité de regarder une seule équipe.

Pour cela, il faut revenir au Season Pass de la MLS. Et le moment ne pouvait pas être mieux choisi. La saison 2023 de la MLS a atteint la moitié de sa durée et, par conséquent, le MLS Season Pass est réduit à 49 euros pour le reste de la saison. C’est la moitié du prix de la saison complète de cette année. Bien qu’il ne soit pas possible de savoir combien de temps Messi jouera en MLS (David Beckham a passé deux ans de son contrat de cinq ans avec le L.A. Galaxy en prêt de l’AC Milan en Italie), toute période de temps est bonne pour la MLS et pour Apple. Et c’est encore plus vrai à l’approche de la saison 2024.

Si vous ne l’avez pas encore testé, il est temps de le faire. Le Season Pass MLS est disponible dans l’application Apple TV sur toutes les principales plateformes.