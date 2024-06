Accueil » iOS 17 et Android : Comparaison des taux d’adoption et de la fragmentation

iOS 17 et Android : Comparaison des taux d’adoption et de la fragmentation

iOS 17 et Android : Comparaison des taux d’adoption et de la fragmentation

L’adoption des mises à jour logicielles sur les appareils mobiles est une question fascinante, que l’on soit passionné par les téléphones ou non. Observer les chiffres de distribution mensuelle d’Android était autrefois une routine, marquée par une fragmentation notable du système.

Contrairement à Android, la distribution des versions d’iOS montre une image différente, principalement parce qu’Apple contrôle à la fois le matériel et le logiciel. Alors que l’arrivée de iOS 18 semble imminente, regardons de plus près les chiffres des versions actuelles de iOS.

iOS 17 : Une adoption rapide et homogène

Selon les statistiques du site Apple Developer, 86 % des iPhone introduits au cours des quatre dernières années utilisent une version d’iOS 17. Seuls 11 % sont sur iOS 16 et 3 % fonctionnent avec une version antérieure. Parmi tous les iPhone en usage actuellement, 77 % tournent sous iOS 17, 14 % sous iOS 16 et 9 % sous une version antérieure, telle qu’iOS 15 ou plus vieille.

Ces chiffres sont basés sur les modèles d’iPhone ayant effectué une transaction sur l’App Store le dimanche 9 juin dernier.

iPadOS 17 : Un taux d’adoption analogue à celui de l’iPhone

Outre iOS, 77 % des iPad introduits au cours des quatre dernières années fonctionnent sous iPadOS 17. 15 % utilisent iPadOS 16 et 8 % une version plus ancienne. 68 % de tous les iPads en usage actuellement sont sous iPadOS 17, 17 % sous iPadOS 16, et 15 % sous une version antérieure.

Android : Une adoption plus fragmentée

Les chiffres de distribution d’Android, publiés en octobre, montrent une image différente juste avant la sortie d’Android 14. Android 13 équipe 22,4 % des smartphones Android, suivi par Android 11 avec 21,6 %, Android 10 avec 16,1 % et Android 12 avec 15,8 %.

L’adoption des mises à jour logicielles est plus rapide et plus uniforme sur les appareils Apple que sur ceux sous Android. Cela peut être attribué au contrôle strict qu’Apple exerce sur son écosystème matériel et logiciel. En revanche, la fragmentation d’Android reste un défi, bien que des progrès aient été réalisés. Il sera intéressant de voir comment ces tendances évolueront avec les futures versions des systèmes d’exploitation.—