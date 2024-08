Accueil » Apple introduit « Distraction Control » pour Safari : Navigation plus propre et efficace

Apple a récemment annoncé une nouvelle fonctionnalité pour Safari, intitulée « Distraction Control », qui n’a pas été présentée lors de la conférence WWDC 2024 en juin.

En plus des mises à jour pour le mode Lecteur, un nouvel outil de résumé de page Web appelé « Points forts » et « Visionneuse » pour améliorer l’expérience de visionnage de vidéos, Apple souhaite également aider à nettoyer les pages Web des éléments distrayants.

La fonctionnalité « Distraction Control » permet aux utilisateurs de sélectionner des éléments sur une page Web, comme des pop-ups demandant l’inscription avec un numéro de téléphone pour obtenir un code de réduction, de les masquer et de mémoriser cette préférence. Elle sera disponible cet automne (de septembre à octobre 2024) sur macOS Sequoia, iOS 18 et iPadOS 18, tandis que les développeurs peuvent déjà y accéder via la bêta 5 de ces systèmes d’exploitation.

Comment utiliser Distraction Control de Safari ?

L’utilisation de cette fonctionnalité est simple. Il suffit de naviguer vers la barre de recherche intelligente, de cliquer dessus et de sélectionner « Masquer les éléments distrayants ». Ensuite, vous pouvez choisir les éléments que vous souhaitez masquer. Une fois sélectionné, l’élément disparaît, se transformant en une sorte de « poussière d’étoiles » Safari.

Le principal avantage de cette fonctionnalité réside dans sa capacité à mémoriser les éléments masqués. Par exemple, si vous masquez une demande d’inscription par e-mail sur un site, Safari se souviendra de cette préférence lors de votre prochaine visite sur le même site. Une icône lumineuse dans la barre de recherche indiquera que la fonctionnalité est active. Vous pouvez également afficher à nouveau les éléments masqués si nécessaire.

Cependant, cette fonctionnalité ne se synchronise pas entre les appareils. Si vous masquez des contenus sur Safari sur Mac, cette préférence sera mémorisée uniquement pour ce Mac et ne sera pas transférée à votre iPhone sous iOS 18 ou à votre iPad sous iPadOS 18.

Ce que Distraction Control n’est pas

Bien que cette fonctionnalité puisse potentiellement permettre de masquer divers éléments, elle n’est pas conçue pour masquer les publicités. Elle ne fonctionnera pas sur les superpositions de contenu ou les pop-ups qui changent dynamiquement. L’objectif principal de « Distraction Control » est d’améliorer la lisibilité des pages Web en éliminant les distractions, et non de bloquer les publicités.

Je suis impatient de tester cette nouvelle fonctionnalité dans la dernière bêta pour développeurs afin de voir quels éléments peuvent être masqués et dans quelle mesure ! Évidemment, comme pour toute bêta, il faut s’attendre à quelques bugs et des modifications de l’interface ou des contrôles avant la version finale.

Outre « Distraction Control », les dernières bêtas de iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia introduisent également des modifications dans l’application Photos, qui subit déjà une refonte majeure. Ces mises à jour seront disponibles avec les nouvelles versions des systèmes d’exploitation en 2024.