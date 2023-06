Le casque Vision Pro d’Apple est aussi une caméra 3D

by

by

Apple a dévoilé son casque de réalité mixte tant attendu, un produit que nous connaissons désormais sous le nom d’Apple Vision Pro. Cet ordinateur spatial portable, comme l’appelle Apple, est doté d’une quantité impressionnante de technologie dans un boîtier finalement très fin et petit, du moins par rapport aux modèles concurrents sur le marché.

L’un des éléments notables du Vision Pro est la première caméra 3D d’Apple, qui, selon la société, est capable de capturer des vidéos et du son d’une manière qui ne peut être réellement expérimentée qu’avec un casque comme le Vision Pro. Contrairement à la caméra de votre iPhone, la caméra 3D du casque peut, bien évidemment, enregistrer des vidéos en 3D et les associer à un son spatial.

Il en résulte une expérience réaliste qui rend les vidéos plus immersives, permettant aux utilisateurs, d’une certaine manière, de revivre ce qui a été enregistré plutôt que de le consommer passivement à travers un écran. L’audio spatial contribue à cet effet d’immersion : les sons semblent provenir de leur emplacement naturel dans l’environnement, tel qu’il a été capturé par le matériel au moment de l’enregistrement de la vidéo.

Selon Apple, toutes les vidéos et photos capturées à l’aide de la caméra 3D de la Vision Pro offriront une expérience plus immersive que le contenu capturé avec du contenu ordinaire. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser votre bibliothèque Photos existante avec le casque, et Apple note que les panoramas peuvent être visualisés autour de l’utilisateur — mais seulement si ces panoramas ont été capturés avec un iPhone, à ce qu’il semble.

Le contenu apparaît dans de grandes fenêtres placées dans l’environnement de l’utilisateur, ce qui signifie que les vidéos sont regardées sur un grand écran virtuel qui, d’une certaine manière, ressemble à un immense tableau actif placé dans le salon ou le bureau de l’utilisateur. Ces vidéos peuvent être lues en même temps que d’autres applications disponibles sur l’Apple Vision Pro, et elles comprennent les commandes attendues, comme la possibilité de parcourir les vidéos, de les mettre en pause, d’agrandir les photos, etc. Sans surprise, la caméra et le casque fonctionnent également avec d’autres produits Apple comme FaceTime.