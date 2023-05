Les invitations d’Apple à la WWDC font de la présentation du Reality Pro une certitude

Apple devrait dévoiler son très attendu casque de réalité mixte AR/VR le 5 juin, jour d’ouverture de la conférence des développeurs WWDC 2023. On parle de cet appareil, qui devrait s’appeler Reality Pro, depuis si longtemps qu’il est difficile de croire que nous sommes à moins de deux semaines de l’officialisation de ce casque de nouvelle génération.

Et selon 9to5Mac, Apple a invité à la WWDC certains experts en réalité virtuelle (VR), ce qui semble logique si l’on est sur le point de présenter un casque de réalité mixte à 3 000 dollars. En effet, le journaliste VR Ian Hamilton, rédacteur en chef d’UploadVR, a été invité par Apple à participer à la WWDC, tout comme Norman Chan, qui teste souvent des appareils AR/VR.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple a recours à ce type de manœuvre. En 2014, alors qu’Apple s’apprêtait à lancer l’Apple Watch et à la positionner comme un accessoire de bijouterie de mode, elle a invité plusieurs journalistes du monde de la mode à assister à la présentation de la Watch en septembre. L’Apple Watch est devenue la montre la plus populaire au monde, et ce après que l’appareil est devenu un outil de suivi d’importantes mesures de santé et qu’Apple a cessé de commercialiser sa smartwatch comme un article de mode de luxe.

Le casque de réalité mixte d’Apple, dont le prix est estimé à 3 000 dollars selon les rumeurs, est considéré comme le produit le plus complexe jamais fabriqué par l’entreprise. Il sera doté d’une couronne numérique qui fera basculer l’utilisateur entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée, prendra en charge l’audio spatial afin que les utilisateurs puissent déterminer la provenance de certains sons, utilisera le suivi de la tête et des yeux et pourrait même permettre aux utilisateurs d’entrer des données en tapant sur un clavier virtuel « en l’air ».

500 000 unités soient expédiées ?

Le casque fonctionnera sous xrOS et devrait prendre en charge de nombreuses applications iPad. Une puce M2 de 5 nm est censée alimenter le casque qui, selon les rumeurs, comprendrait une paire d’écrans Micro-LED d’une résolution 4K, un pour chaque œil. Une batterie portée à la taille offrira jusqu’à deux heures d’utilisation avant de devoir être changée ou rechargée.

Le casque devrait être présenté lors de la conférence WWDC, mais il ne sera probablement pas disponible avant la fin de l’année. À l’origine, l’analyste Ming-Chi Kuo de TF International s’attendait à ce qu’Apple expédie entre 800 000 et 1,2 million d’unités de l’appareil. Mais l’analyste a pris l’autre bout de son crayon pour effectuer un changement assez important. Désormais, Kuo s’attend à ce qu’Apple ne livre que 500 000 unités de Reality Pro. À 3 000 dollars l’unité, cette différence représente une véritable somme d’argent.

Si vous êtes intéressé par l’appareil, que vous ayez ou non l’intention de débourser 3 000 dollars pour l’acheter, vous pourrez assister à la présentation de l’appareil par Apple le 5 juin à 19 heures, heure de Paris.