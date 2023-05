Build 2023 : Microsoft 365 Copilot arrive dans Microsoft Edge

Outre les mises à jour susmentionnées, Microsoft présente ses expériences Microsoft Edge for Business, qui sont désormais en preview. Il s’agit d’un navigateur axé sur l’entreprise, doté de fonctions de productivité spécifiques et de contrôles de sécurité, tel que l’ouverture de session Azure Active Directory (Azure AD).

Microsoft met également son appli Sidebar pour Microsoft Edge à la disposition générale des développeurs . La marque a introduit cette fonctionnalité pour la première fois en novembre 2022 afin de faciliter le multitâche entre les différents onglets du navigateur — ils sont plus facilement visibles et accessibles avec la disposition de l’application Sidebar du point de vue de l’utilisateur.

Microsoft 365 Copilot a été initialement annoncé e en mars et a fait l’objet d’un preview privé, Edge étant sa dernière compatibilité. Contrairement à la façon dont ChatGPT fonctionne avec la recherche Microsoft Bing, les invites peuvent être plus axées sur la productivité.

Par exemple, si vous travaillez dans le secteur des ventes et que vous visitez le site Web d’un potentiel client, vous pouvez demander à Copilot dans Edge de résumer tout ce qui a été dit au sujet de ce potentiel client lors de réunions, d’e-mails et de chats. Copilot peut également vous suggérer d’utiliser les informations que vous consultez et de répondre à un e-mail que vous avez reçu de votre superviseur sur l’évolution du dossier.