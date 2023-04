Voici toutes les annonces majeures de la WWDC 2023 à attendre avec impatience

Enfin, la plupart des mises à jour logicielles seront probablement progressives et « ne devraient pas offrir de nouvelles fonctionnalités majeures », à l’exception de watchOS 10, qui pourrait être « la plus grande mise à jour du logiciel de l’Apple Watch depuis l’introduction de la première version en 2015 » .

Pour référence, Gurman s’attend à ce que ce dernier ait lieu au cours du second semestre 2023, « à temps pour les fêtes de fin d’année ». Cela confirme essentiellement qu’il y aura un long délai entre l’annonce et la sortie du casque de première génération . Outre le Reality Pro, la seule autre annonce de matériel concerne la gamme Mac . Cela signifie qu’il n’y aura pas de nouvel iPad.

Il y a énormément de spéculations autour de la conférence de cette année et de ce que nous verrons ou ne verrons pas. Heureusement, la dernière édition de la lettre d’information Power On de Mark Gurman apporte quelques éclaircissements sur le sujet.