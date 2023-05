Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad disponibles en téléchargement

Comme promis, Apple a publié ses applications Final Cut Pro et Logic Pro pour l’iPad, quelques semaines seulement après avoir révélé son intention de les intégrer à l’appareil mobile. Il s’agit là d’un petit pas de plus pour répondre aux plaintes très valables concernant le manque apparent d’utilité de l’iPad Pro, qui embarque la même puce Apple que le Mac, mais qui est constamment freiné par ses faibles capacités multitâches et la pénurie d’outils logiciels professionnels.

La décision de porter Final Cut Pro, une populaire application de montage vidéo populaire, sur l’iPad intervient quelques mois seulement après que Blackmagic a publié une version de son éditeur vidéo DaVinci Resolve, en grande partie gratuit et massivement populaire, pour la tablette. Logic Pro, quant à lui, est une application de production musicale qui n’a pas vraiment d’équivalent sur l’iPad. Comme on pouvait s’y attendre, les portages pour l’iPad exigent plus qu’une simple compatibilité avec le matériel. Les utilisateurs doivent s’attendre à de grands changements au niveau de l’interface utilisateur, qui leur permettra de gérer leurs projets à l’aide d’un clavier et d’une souris ordinaires, ainsi qu’au toucher et à l’aide de l’Apple Pencil.

Comme pour DaVinci Resolve, les versions iPad de Final Cut Pro et Logic Pro ne sont pas aussi robustes et riches en fonctionnalités que leurs homologues Mac. La question de savoir si c’est une mauvaise chose dépend entièrement de l’utilisation que vous faites de ces applications. Si vous avez besoin de ces logiciels pour des projets relativement mineurs, comme l’édition de vidéos YouTube, vous pourrez peut-être abandonner votre ordinateur portable ou de bureau au profit de l’iPad. Pour les autres, en revanche, si les versions iPad sont une excellente option pour les moments où vous n’êtes pas à votre bureau, elles ne sont pas en mesure de remplacer complètement votre poste de travail.

Si vous disposez d’un modèle d’iPad Pro prenant en charge cette fonctionnalité, vous pouvez par exemple parcourir rapidement la timeline d’un projet Final Cut Pro en survolant l’Apple Pencil. De même, Apple a inclus la prise en charge de son Magic Keyboard, ce qui devrait contribuer à donner aux applications un aspect plus professionnel, puisque vous pouvez utiliser des raccourcis clavier dans le cadre de votre flux de travail.

Paiement annuel ou mensuel

Apple indique que du contenu tiers sera bientôt disponible dans Final Cut Pro pour iPad afin d’améliorer le projet grâce à du puissant contenu provenant de développeurs de premier plan, ce qui laisse présager la prise en charge de plug-ins tiers.

Final Cut Pro et Logic Pro sont disponibles pour les utilisateurs d’iPad depuis l’App Store. Les utilisateurs peuvent s’abonner à chaque application pour 4,99 euros par mois ou 49 euros par an, avec une version d’essai gratuite d’un mois.

Les modèles d’iPad dotés d’une puce M1 ou d’une version ultérieure prennent en charge Final Cut Pro, tandis que ceux dotés d’une puce A12 Bionic ou d’une version ultérieure peuvent utiliser Logic Pro. Pour utiliser ces applications sur l’iPad, les utilisateurs doivent avoir installé iPadOS 16.4.